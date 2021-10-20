Bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte bankaların çalışma saatleri
"Bankalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?" sorusuna yanıt aranıyor. Kapanma döneminde farklı çalışma saatlerinde hizmet veren bankalar, normalleşme sonrasında bir kez daha çalışma saatlerinde değişikliğe gitti. Bankalar son düzenleme ile birlikte yeniden pandemi öncesindeki çalışma saatlerinde hizmet vermeye başladı.
Banka müşterileri, "Bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?" sorusuna yanıt arıyor. Salgın sürecinde zaman zaman bankaların çalışma saatleri değiştirilirken,yeni normalleşme süreci ile birlikte bankalar çalışma saatlerini bir kez daha düzenledi ve pandemi öncesindeki saatlerde hizmet vermeye başladı.
İşte bankaların çalışma saatleri
Bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
Halkbank: 09.00-17.00
VakıfBank: 09.00-17.00
Ziraat Bankası: 09.00-17.00
Yapı Kredi Bankası: 09.00-17.00
Denizbank: 09.00 - 17.00
QNB Finansbank: 09.00-17.00
İş Bankası: 09.00-17.00
Akbank: 09.00-17.00
Garanti BBVA: 09.00-17.00
TEB: 09.00-17.00
ING: 09.00-17.00