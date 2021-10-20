Bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte bankaların çalışma saatleri

Banka müşterileri, "Bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?" sorusuna yanıt arıyor. Salgın sürecinde zaman zaman bankaların çalışma saatleri değiştirilirken,yeni normalleşme süreci ile birlikte bankalar çalışma saatlerini bir kez daha düzenledi ve pandemi öncesindeki saatlerde hizmet vermeye başladı.

İşte bankaların çalışma saatleri

Bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Halkbank: 09.00-17.00

VakıfBank: 09.00-17.00

Ziraat Bankası: 09.00-17.00

Yapı Kredi Bankası: 09.00-17.00

Denizbank: 09.00 - 17.00

QNB Finansbank: 09.00-17.00

İş Bankası: 09.00-17.00

Akbank: 09.00-17.00

Garanti BBVA: 09.00-17.00

TEB: 09.00-17.00

ING: 09.00-17.00