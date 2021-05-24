Bankalar kaçta kapanıyor, kaçta açılıyor? Bankaların çalışma saatleri

Banka müşterileri, "Bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?" sorusuna yanıt arıyor. Tam kapanma sürecinde bankaların çalışma saatleri değiştirilirken, bu sürecin sona ermesi ile birlikte başlayan kademeli normalleşme sürecinde bankalar çalışma saatlerini bir kez daha düzenlemeye hazırlanıyor.

Ziraat Bankası, VakıfBank, Akbank, Garanti BBVA, QNB Finansbank, DenizBank, HSBC, ING Bank, Türkiye İş Bankası, TEB, Yapı Kredi Bankası gibi bankalar bu süreçte 10.00-16.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

Halkbank ise 09.30-17.00 saatleri arasında müşterilerine hizmet veriyor.

Bankaların çalışma saatlerine dair düzenlemenin önümüzdeki günlerde yapılması ve pek çok bankanın bu düzenlemeye göre hizmet vermesi bekleniyor.