Bankalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte bankaların çalışma saatleri

Banka müşterileri, "Bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?" sorusuna yanıt arıyor. Tam kapanma sürecinde bankaların çalışma saatleri değiştirilirken, bu sürecin sona ermesi ile birlikte başlayan kademeli normalleşme sürecinde bankalar çalışma saatlerini bir kez daha düzenledi.

17 Mayıs'tan bu yana geçen süreçte çalışma saatlerini değiştiren bankalar, pandemi öncesindeki saatler dahilinde çalışmaya başladı.

İşte bankaların çalışma saatleri

Bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Halkbank: 09.00-17.00

VakıfBank: 09.00-17.00

Ziraat Bankası: 09.00-17.00

Yapı Kredi Bankası: 09.00-17.00

Denizbank: 09.00 - 17.00

QNB Finansbank: 09.00-17.00

İş Bankası: 09.00-17.00

Akbank: 09.00-17.00

Garanti BBVA: 09.00-17.00

TEB: 09.00-17.00

ING: 09.00-17.00