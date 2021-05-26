Bankalar saat kaçta kapanıyor, kaçta açılıyor? İşte bankaların çalışma saatleri
Bankaların çalışma saatleri merak ediliyor. Tam kapanmanın ardından banka müşterileri, "Bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?" sorularına yanıt arıyor. Kademeli normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte bazı bankalar çalışma saatlerini bir kez daha değiştirirken, bazı bankalar ise şu anda tam kapanmayla uygulamaya geçen çalışma saatlerinde hizmet veriyor.
Banka müşterileri, "Bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?" sorusuna yanıt arıyor. Tam kapanma sürecinde bankaların çalışma saatleri değiştirilirken, bu sürecin sona ermesi ile birlikte başlayan kademeli normalleşme sürecinde bankalar çalışma saatlerini bir kez daha düzenlemeye hazırlanıyor.
Ziraat Bankası, VakıfBank, Akbank, Garanti BBVA, QNB Finansbank, DenizBank, HSBC, ING Bank, Türkiye İş Bankası, TEB, Yapı Kredi Bankası gibi bankalar bu süreçte 10.00-16.00 saatleri arasında hizmet veriyor.
Halkbank ise 09.30-17.00 saatleri arasında müşterilerine hizmet veriyor.
Bankaların çalışma saatlerine dair düzenlemenin önümüzdeki günlerde yapılması ve pek çok bankanın bu düzenlemeye göre hizmet vermesi bekleniyor.