  1. Dünya Gazetesi
  2. Gündem
  3. Bankalar saat kaçta kapanıyor, saat kaçta açılıyor? Bankaların çalışma saatleri
Takip Et

Bankalar saat kaçta kapanıyor, saat kaçta açılıyor? Bankaların çalışma saatleri

Bankaların çalışma saatleri merak ediliyor. Tam kapanmanın ardından banka müşterileri, "Bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?" sorularına yanıt arıyor. Kademeli normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte bazı bankalar çalışma saatlerini bir kez daha değiştirirken, bazı bankalar ise şu anda tam kapanmayla uygulamaya geçen çalışma saatlerinde hizmet veriyor.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Banka müşterileri, "Bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?" sorusuna yanıt arıyor. Tam kapanma sürecinde bankaların çalışma saatleri değiştirilirken, bu sürecin sona ermesi ile birlikte başlayan kademeli normalleşme sürecinde bankalar çalışma saatlerini bir kez daha düzenledi.

17 Mayıs'tan bu yana geçen süreçte çalışma saatlerini değiştiren bankalar, pandemi öncesindeki saatler dahilinde çalışmaya başladı.

İşte bankaların çalışma saatleri

Bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Halkbank: 09.00-17.00
VakıfBank: 09.00-17.00
Ziraat Bankası: 09.00-17.00
Yapı Kredi Bankası: 09.00-17.00
Denizbank: 09.00 - 17.00
QNB Finansbank: 09.00-17.00
İş Bankası: 09.00-17.00
Akbank: 09.00-17.00
Garanti BBVA: 09.00-17.00
TEB: 09.00-17.00
ING: 09.00-17.00