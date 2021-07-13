Bankalar saat kaçta kapanıyor, saat kaçta açılıyor? İşte bankaların çalışma saatleri
"Bankalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?" sorusuna yanıt aranıyor. Kapanma döneminde farklı çalışma saatlerinde hizmet veren bankalar, normalleşme ile bir kez daha çalışma saatlerinde değişikliğe gitti. Bankalar son düzenleme ile birlikte yeniden pandemi öncesindeki çalışma saatlerinde hizmet vermeye başladı.
Banka müşterileri, "Bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?" sorusuna yanıt arıyor. Tam kapanma sürecinde bankaların çalışma saatleri değiştirilirken, bu sürecin sona ermesi ile birlikte başlayan kademeli normalleşme sürecinde bankalar çalışma saatlerini bir kez daha düzenledi.
Kademeli normalleşme sonrasında çalışma saatlerini değiştiren bankalar, pandemi öncesindeki saatler dahilinde çalışmaya başladı.
İşte bankaların çalışma saatleri
Bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
Halkbank: 09.00-17.00
VakıfBank: 09.00-17.00
Ziraat Bankası: 09.00-17.00
Yapı Kredi Bankası: 09.00-17.00
Denizbank: 09.00 - 17.00
QNB Finansbank: 09.00-17.00
İş Bankası: 09.00-17.00
Akbank: 09.00-17.00
Garanti BBVA: 09.00-17.00
TEB: 09.00-17.00
ING: 09.00-17.00