"Bankaların takipçisiyiz"

26 Mart 2020

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, twitter hesabı üzerinden bankaların vermiş oldukları taahhütlerle ilgili açıklamada bulundu.

“Bankaların, iş dünyamıza ve vatandaşlarımıza verdikleri dayanışma taahhütlerinin takipçisiyiz” diyen Albayrak, "Taahhütlere aykırı bir uygulama ile karşılaşan tüm vatandaşlarımız Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun şikayet hatlarına durumlarını aktarabilirler" mesajını paylaştı.

Bilindiği üzere, hafta başında önce kamu bankaları, ardından da özel bankalar iş dünyasına ve vatandaşa çeşitli dayanışma paketleri açıklamıştı.

Fakat, bazı bankaların açıklamış olduğu dayanışma taahhütlerini yerine getirmediği eleştirileri yapılmıştı.