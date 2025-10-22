Bankanın doğum günü sürprizi sandı, sevinci kısa sürdü

Elazığ'da yaşayan 38 yaşındaki Vedat Şen'in hesabına bir bankadan yanlışlıkla yüklü miktarda para gönderildi.

Durumu bankadan gelen arama ile öğrenen Şen, bankanın parayı geri göndermesini istemesi üzerine teyit amaçlı parayı gönderen şahsın kendisini aramasını istedi. Şahsın kimlik bilgileri ile dekontu karşılaştıran Şen, parayı sahibine iade etti.

Hesabına gelen bankadan aradıklarında fark ettiğini dile getiren Vedat Şen, "Sabah saat 08.48'de hesabıma 250 bin TL gibi yüklü bir para gelmişti. Saat 09.55 gibi beni aradılar, parayı yanlış gönderdiklerini söylediler. Ben de teyit etmek için paranın sahibinin numarasını istedim. Beni aradı. T.C'sine, bilgilerine ve gelen dekonta baktım. Ondan sonra 250 bin lirayı tekrar sahibine iade ettim. Bizim kültürümüzde, haksız olarak kazanılan para yenilmez" dedi.

Bankanın doğum günü sürprizi sandı

Bankanın doğum gününde kendisine sürpriz yaptığını düşündüğünü ifade eden Şen, "Bugün benim doğum günümdü. Bankanın bir ek hesap açtığını sandım. Sonra baktım ki ek hesap değilmiş. Parayı iade edince bankanın sürprizi de kaçtı. Şahısla görüştüm. Şahıs mağdur olmuştu ve ağlayacak durumdaydı. Nereli olduğumu sorduğunda Elazığlı olduğumu söyledim. Kendisi de Elazığlılardan hiçbir zaman zarar görmediğini ifade etti. Hatta adresimi aldı ve pastırma yollayacağını söyledi. Banka da olsa, şahıs da olsa bizim kültürümüzde bulduğun parayı vermen lazım, iade etmen lazım" şeklinde konuştu.