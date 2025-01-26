Banu Alkan’dan sağlık durumu hakkında ilk açıklama

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Banu Alkan, geçtiğimiz günlerde beyin kanaması geçirdiğine dair söylentilerle gündeme geldi. Kısa sürede büyük yankı uyandıran bu iddiaların ardından Alkan, sağlık durumuyla ilgili ilk kez açıklamalarda bulundu.

Ünlü oyuncu, beyin kanaması geçirmediğini, ancak yüksek tansiyon ve dengesiz şeker oranı nedeniyle fenalaştığını belirtti. Olay anını Magazin D’ye anlatan Alkan, “Yemek yerken fenalaştım, 13 şekerle 23 tansiyonla hastaneye kaldırıldım” diyerek zorlu bir süreçten geçtiğini ifade etti.

"Büyük bir tehlike atlattım"

Arkadaşlarıyla birlikteyken rahatsızlandığını belirten Alkan, yaşadıklarını “Yemek yerken fenalaştım ve arkadaşlarım 13 şekerle 23 tansiyonla hastaneye kaldırmışlar. Maalesef çok önemli bir tehlikeden geçtim. Bundan sonra başımıza en ufak bir şey gelmez. İnatçı bir tansiyon, asla inmiyor ve iki üç gün hastanede kaldım. Çıktım, evimdeyim” sözleriyle ifade etti.

Hastanede birkaç gün gözetim altında kalan sanatçı, tansiyon ve şeker değerlerinin normale döndüğünü, şu anda ise sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Banu Alkan, yaşadığı bu süreci değerlendirirken “Gerçekten çok büyük bir tehlike atlattım ama çok şükür ki atlattım. Teğet diyorum ben buna, gerçekten de teğet geçti” dedi.