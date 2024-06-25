Banu Parlak davasında Dilan ve Engin Polat hakim karşısında: 'Allah’ım ne olur kurtar!'

İstanbul'da Bahçeşehir 1. Kısım Doğa Parkı’nda Banu Parlak’a ait güzellik merkezinin 1 Ekim 2023'te kurşunlanmasına ilişkin davada bugün duruşma yapıldı. Dilan ve Engin Polat çiftinin ‘azmettirme’ suçundan cezalandırılması istenen davaya Küçükçekmece Adliyesi’nde devam edildi.

Küçükçekmece Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, Dilan Polat, Engin Polat ve Sezgin Polat hazır bulundu. Duruşmaya şikayetinden vazgeçen Banu Parlak ile taraf avukatları da katıldı.

Duruşma başlamak üzereyken Banu Parlak ve Dilan Polat ağlamaya başladı. Dilan Polat yere düşüp “Allah’ım hiçbir suçum yok, Allah’ım ne olur kurtar” diyerek ağladı. Fenalık geçiren Dilan Polat duruşma salonundan dışarı çıkarıldı. Banu Parlak da “Dilan buradayım bak” diyerek ağladı.

Diğer dosyayla birleştirilmedi

Devam eden duruşmada hakim, dosyanın İstanbul Adliyesi’ndeki örgüt dosyası ile birleştirme talebinin reddedilerek mahkemesine geri döndüğünü söyledi. Mahkemeye sunduğu dilekçesi okunan Banu Parlak, Dilan, Engin ve Sezgin Polat yönünden katılma talebinden vazgeçtiğini ancak diğer sanıklar yönünden katılma talebinde bulunduğunu belirtti.

'Daltonlar ve Barış Boyun benim komutamda'

Öte yandan dilekçe sunan Gültekin Alan isimli bir kişi ise "Barış Boyun İstanbul ve Avrupa’da terörle mücadele görev yapan birisidir. Daltonlar ve Barış Boyun benim komutamdadır. Banu Parlak’ın işyerinin kurşunlanması talimatını ben verdim" ifadelerini kullandı.

Söz verilen Engin ve Sezgin Polat ise dilekçeyi sunan kişiyi tanımadıklarını ve dilekçe hakkında bilgileri olmadığını söyledi.