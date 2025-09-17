Baraja uçan otomobilden bir tek o sağ kurtulmuştu... Doktor koca tutuklandı
Samsun'da Kızılırmak Nehri'ne uçan otomobilde eşi ve çocuğu hayatını kaybederken kendisi sağ olarak kurtulan Dr. Serdar Kıyak, eşinin son mesajı ortaya çıkınca "kasten öldürme" iddiasıyla tutuklandı.
Bafra ilçesinde 12 Eylül Cuma günü baraj yolunda yaşanan kazada, Dr. Kıyak'ın kullandığı otomobil nehre düşmüş, araçta bulunan eşi Gülşah Karaman Kıyak (31) ile 3 yaşındaki oğulları Alperen boğularak hayatını kaybetmişti.
Araçtan çıkmayı başaran sürücü ise kazayı yaralı atlatmıştı.
Eşinin mesajı ortaya çıkardı
Kazaya ilişkin yapılan incelemede, Gülşah Karaman Kıyak'ın olaydan hemen önce ailesine "Beni tehdit ediyor" şeklinde mesaj attığı belirlendi.
Bu iddia üzerine gözaltına alınan Dr. Serdar Kıyak, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'ölüme sebebiyet vermekten' tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kıyak, Büyük Cami'de düzenlenen cenazede tabuta sarılarak gözyaşı dökmüştü.