Barbaros Şansal'a 3 ay 22 gün hapis cezası

Modacı Barbaros Şansal, sosyal medyadaki paylaşımı nedeniyle 3 ay 22 gün hapis cezasına mahkum edildi.

İstanbul 52. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan karar duruşmasına tutuksuz sanık Şansal katılmadı. Şansal'ı avukatı Efkan Bolaç, müşteki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ise Ela Ezgi Yelmen temsil etti.

Duruşmada söz alan Şansal'ın avukatı Bolaç, bilirkişi raporunun eksik ve yanlış olduğunu belirterek, "Müvekkilimin sözü olan kelime hakaret olarak alınmıştır. Müvekkilim kadın terzisidir. Bu beyanı yanlış bir şekilde yorumlanmıştır. Her türlü şüpheden uzak kalınarak karar verilmelidir. Müvekkilim söylemiş olduğu sözler olsa olsa ağır bir eleştiridir. Kesinlikle hakaret içeren sözler değildir. Beraatini, aksi takdirde lehine hükümlerin uygulanmasını isteriz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Yelmen ise şikayetlerinin devam ettiğini ifade ederek, sanığın cezalandırılmasını istedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Şansal'ı "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini alenen aşağılama" suçundan 3 ay 22 gün hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme, oluşa ve kapsama göre sanığın cezasında yasal ve takdiri bir artırım ile indirim uygulanmamasına karar verirken sanığın adli sicil kaydına göre önceye dayalı mahkumiyeti olduğundan "Hükmün açıklanmasının geri bırakılması" maddesinin uygulanmasına yer olmadığına hükmetti.

Sanığın adli sicil kaydına göre önceye dayalı 3 aydan fazla hapis cezasını gerektirir mahkumiyeti olduğundan hapis cezasının ertelenmesine yer olmadığına karar veren mahkeme, aynı nedenle kısa süreli hapis cezasının para cezasına çevrilmesi gibi bir yaptırıma çevrilmesine de yer olmadığını kararlaştırdı.

Şansal'ın daha önce İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanıp hapis cezasına mahkum edildiğini ve bu cezanın da 7 Kasım 2017'de kesinleştiğini bildiren mahkeme, Şansal'ın tekrarlayan suç işlediğinden, hükmolunan cezasının mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine, ayrıca mükerrir hakkında cezanın infazından sonra denetimli serbestlik uygulanmasına hükmetti.