Barcelona'ya lansmana giden Türk gazeteciler güpegündüz soyuldu!

İstanbul'dan İspanya'nın dünyaca ünlü turistki kenti Barcelona'ya Citroen'in lansmanı için giden Türk gazeteciler güpegündür hırsızlık mağduru oldu.

Gazetecilerin anlatımına göre Dünya'dan Ali Yıldırım, Hürriyet'ten Taylan Özgür Dil ve Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız, lansman için İspanya'nın Barcelona kentine gitti.

Halka açık otoparkta soygun

Gazeteciler dün test aracını kentte denedikleri sırada bir restoranda durarak mola verdi. Bu sırada test aracını da otoparka park ettiler. Gazeteciler yemek yedikleri sırada çevredekilerin uyarısı üzerine halka açık bir otoparkta bulunan aracın sağ arka kapısının camının kırıldığını, içindeki değerli eşyalarının çalındığını fark etti.

Kamera ve bilgisayar çalındı

Kendi otomobilleriyle olay yerine gelip camı kıran, ardından koltukları yatırarak bagaja ulaşan hırsızların gazetecilerin kişisel eşyalarını, valizlerini, kameralarını ve bilgisayalarını çaldığı belirlendi. Gazetecilerin aramasına rağmen polis ekiplerinin 2 saat boyunca olay yerine gelmediği kaydedildi. Gazeteciler Türk konsolosluğunun kendilerine işlemler için yardımcı olduğunu anlattı.

Gazeteciler hırsızlık nedeniyle o gün İstanbul'da dönüş uçağını kaçırırken, bugün başka bir uçakla yurda döndü.

'Çekinmeyecek durumdalar'

Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız, LinkedIn hesabında olayı şöyle anlattı: "Maddi kaybımızın bu noktada telafisi çok zor görünüyor ama manevi kaybımız bence çok daha fazla. Düşünün, hırsızlar kameraların olduğu bir otoparkta gündüz vakti kendi araçları ile gelip gözlerini kırpmadan soğukkanlıklıkla otomobil camlarını kırıp hırsızlık yapmaktan çekinmeyecek hale gelmişler. Yani, aracın içinde görünür hiç birşey bırakmamamıza rağmen, yine de hırsızların bir şekilde hedefi olduk. Barselona Türkler tarafından tatil amaçlı en çok tercih edilen yurtdışı lokasyonlardan biri. Bizim yaşadığımız bu talihsiz olayı dilerim başka kimse yaşamaz."