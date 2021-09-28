'Barınamıyoruz' eylemlerine müdahale: 61 gözaltı

İzmir'de "Barınamıyoruz, sokaktayız" eylemi yapan 41 üniversite öğrencisi dün gece gözaltına alındı.

İzmir'de yüksek kira bedelleri ve yurtların yetersizliği nedeniyle Buca ve Karşıyaka'da parkta sabahlayan 41 öğrenci, dün gece polis müdahalesiyle karşılaştı. Buca ilçesine bağlı Hasanağa Parkı'ndaki 33 öğrenci, protestolarının 8. gününde gözaltına alındı.

Hastane önüne öğrencilere destek için gelen bazı yurttaşlar ile polis arasında arbede yaşandı.

Gece gözaltına alınan öğrencilerin bir kısmının sabah saatlerinde serbest bırakıldığı, diğerlerinin de işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

İstanbul'da 28 gözaltı

İstanbul Valiliği, Kadıköy'deki yurt protestosunda gözaltına alınan 28 kişinin serbest bırakıldığını açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, Moda-2 Parkı’nda dün saat 21.30 sıralarında KYK yurtlarını protesto etmek amacıyla toplanarak slogan atmak ve pankart açmak suretiyle gösteri yapan 36 kişiye, güvenlik güçlerince "yasal olmayan eylem"in sonlandırılması için uyarılarda bulunulduğu belirtildi.

Polisin uyarılarını dikkate almayan gruptaki 17'si kadın 28 kişinin gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, doktor raporları alınarak adli işlemleri tamamlanan bu kişilerin savcılık talimatıyla serbest bırakıldığı kaydedildi.

Bakan Soylu'dan açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Didim Polis Moral Eğitim Merkezi'nde Toplumsal Olayları Müzakere Kursu açılış programında yaptığı konuşmada konuyla ilgili şunları söyledi: "'Yurt bulamayan öğrenciler' bahanesiyle bir dizi eylem yapıldı. Ülke genelinde 24 ilde toplam 114 eylem ve etkinlik gerçekleştirildi. 24 ildeki eylemlere 2 bin 243 kişi katıldı, mükerrerleri düşersek eylemlere 2 bin 57 kişi katıldı. Bunlardan 310'u öğrenci. Bunların da tamamına yakınının yurt başvurusu bulunmuyor. Bunların daha ziyade sol marjinal gruplara müzahir olduğu belirlendi. Bunların da 6'sının PKK/KCK, 6'sının MLKP, 5’inin TKKKÖ, 2'sinin TKP Kıvılcım, 1'inin FETÖ/PDY, 1'inin TKİP, 1’inin DKP, 4'ünün de 'beni çok seven' LGBTİ üyesi olduğu tespit edildi."

Cumhurbaşkanı Erdoğan tepki göstermişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı konuşmada, "Son zamanlarda bazı park, bahçe, buralardaki bankların üzerinde yatanlar şunu açık ve net söylüyorum, bunların bir kısmının öğrencilikle alakası yok. Bunlar kendilerine göre, güya sözde öğrenci. Bunlar aynen Gezi Parkı olayı neyse bunun bir başka versiyonudur." ifadelerini kullanmıştı. (ANKA-AA)