Barış Murat Yağcı diskalifiye mi oldu? Survivor'da Barış Murat Yağcı elendi mi?

Son uyuşturucu operasyonunda Hacancan Kaya ve Reynmen dahil 11 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bazı isimler gözaltına alınırken bazı isimler de yurt dışında olduğu için yakalama kararı çıkarıldı. Bu isimler arasında Survivor'da yarışan Barış Murat Yağcı da yer alıyor. Şimdi ünlü ismin yarışmadaki durumu merak edilirken son iddia yankı uyandırdı.

Barış Murat Yağcı diskalifiye mi oldu?

Barış Murat Yağcı ile ilgili Survivor ekibinden, kanaldan ve Acun Ilıcalı'dan yapılan net bir açıklama henüz yok. Bu akşamki bölümde konunun açıklığa kavuşması bekleniyor.

Öte yandan 2. Sayfa, Barış Murat Yağcı'nın yarışmadan diskalifiye edildiğini iddia etti.