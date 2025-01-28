Barış Pehlivan, Serhan Asker ve Seda Selek’e ‘bilirkişi’ gözaltısı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada, bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesinin izinsiz olarak kayda alınıp Halk TV'de yayınlanması ve bilirkişinin isminin açıklanması üzerine soruşturma başlatılmıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun açıkladığı bilirkişi raporuna ilişkin Halk TV’de yayınlanan görüşme kaydı üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Barış Pehlivan, Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker ve program sunucusu Seda Selek gözaltına alındı.

Halk TV'nin binasında Barış Pehlivan'a gözaltı

Barış Pehlivan bu soruşturma kapsamında, akşam saatlerinde Halk TV'nin İstanbul'daki binasında gözaltına alınarak, Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Serhan Asker ve Seda Selek de gözaltına alındı

Pehlivan'ın ardından Halk TV programcısı ve Sorumlu Müdürü Serhan Asker ve sunucu Seda Selek gözaltına alındı.

Gözaltına alınanların, 'bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs' ve 'özel hayatın gizliliğini ihlal' suçlamalarıyla sorgulanacağı belirtildi.

İstanbul Başsavcılığı'ndan açıklama

İstanbul Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada “Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan bir kısım soruşturmalarda ve mahkemeler nezdindeki kamu davalarında bilirkişi olarak görevlendirilen şahıslardan birinin 27/01/2025 tarihindeki Halk TV yayınında kendisiyle yapılan telefon görüşmesinin izinsiz olarak kayda alıp yayınlanmak suretiyle ifşa edilmesi, ayrıca bilirkişinin isminin hedef gösterilecek şekilde açıklanarak yargılananın seyrini etkilemeye yönelik sözler sarf edilmesi eylemlerine iştirak eden Barış Pehlivan, sunucu Seda Selek ve kanal sorumlu müdürü Serhan Asker hakkında Kişiler Arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi ve Kayda Alınması (TCK md. 133/3) “Kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaların kaydedilmesi suretiyle elde edilen verileri hukuka aykırı olarak ifşa eden kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve dörtbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. İfşa edilen bu verilerin basın ve yayın yoluyla yayımlanması halinde de aynı cezaya hükmolunur” ve Bilirkişiyi Etkilemeye Teşebbüs (TCK md.277) “Görülmekte olan bir davada gerçeğin ortaya çıkmasını engellemek veya bir haksızlık oluşturmak amacıyla, davanın taraflarından birinin, sanığın, katılanın veya mağdurun lehine veya aleyhine sonuç doğuracak bir karar vermesi veya bir işlem tesis etmesi ya da beyanda bulunması için, yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı hukuka aykırı olarak etkilemeye teşebbüs eden kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” suçlarından başlanılan soruşturma kapsamında şüpheliler yakalanarak gözaltına alınmıştır.“ denildi.