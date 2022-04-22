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Barış Pınarı bölgesinde PKK/YPG'li 7 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan PKK/YPG'li 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terörist neredeyse hedefimiz orası. Kahraman komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 7 PKK/YPG'li teröristi başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirdi. Teröristlere misliyle karşılık vermeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

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