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Barış Pınarı bölgesinde teröristler etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesinde 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesinde teröristler etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine havan ve çok namlulu roketatar ile taciz ateşi açan 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine havan ve çok namlulu roketatar ile taciz ateşi açan terör örgütü PKK/YPG'ye ateş destek vasıtaları ile müdahale edilmiş, 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirilmiştir." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA

Barış Pınarı Harekatı PKK YPG Milli Savunma Bakanlığı

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