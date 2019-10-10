Barış Pınarı Harekatı'nda 7 köy terörden arındırıldı

10 Ekim 2019

Suriye'nin kuzeyinde dün saat 16.00'da başlayan Barış Pınarı Harekatı hız kesmeden devam ediyor. TSK'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Tel Abyad'ın El Yabse, Tel Fander, Müşeyrfe, Dedat, Bir Aşık ve Hamidiye köyleri ile Rasulayn'daki Kişto köyü terörden arındırıldı.

Savaş uçaklarının hedefleri vurmasıyla başladı

Erdoğan'ın direktifinin ardından Barış Pınarı Harekatı, savaş uçaklarının hedeflerini vurmasıyla saat 16.00'da başlamıştı. Hem harekatın planlanmasında hem de icrasında sivillerin, tarihi, kültürel ve dini yapıların zarar görmemesi için hassasiyet gösterildi.

Hava harekatı kapsamında yurdun çeşitli yerlerindeki üs komutanlıklarından havalanan jetler belirlenen hedefleri vurmaya başladı. Havadan erken ihbar ve kontrol uçaklarının (HİK) eşlik ettiği hava harekatı sırasında tanker uçakları havada hazır bekledi. İHA ve SİHA'ların da görev aldığı ilk hava harekatı boyunca belirlenen 40'tan fazla hedef savaş uçaklarınca imha edildi.

BARIŞ PINARI HAREKATI'NDAN SON GELİŞMELER

17:00 - 5 köy daha kurtarıldı



Harekat kapsamında Tel Abyad'daki Müşeyrfe ve Dedat ile Rasulayn'daki Kişto köyü de terörden arındırıldı.

Ardından Tel Abyad'ın doğusundaki Bir Aşık ve Hamidiye köyleri teröristlerden temizlendi.

SMO güçleri, köylerde arama tarama faaliyetleri yürütüyor, güvenlik tedbirleri alıyor.



15:00 - Tel Abyad'da siyah duman tabakası



Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Tel Abyad'daki terör hedefleri obüs atışlarıyla vuruluyor. Terör örgütü üyeleri Tel Abyad'ın bir çok noktasında ateşler yakarak, gökyüzünde siyah bir duman tabakası oluşturmaya çalışıyor.







13:40 - Erdoğan: 109 terörist etkisiz hale getirildi



Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB'ye tepki göstererek, "Operasyonumuzu bir işgal hareketi diye nitelendirmeye çalışırsanız, kapıları açarız 3,6 milyon mülteciyi sizlere göndeririz" diye konuştu. Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'nın ilk gününde 2 köyün terörden temizlendiğini, 109 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB’yi uyardı: Kapıları açarız 13:00 - Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgalindeki bölgelerden ateşlenen havan mermisi Akçakale İlçesindeki boş bir araziye düştü.



12:45 - TSK'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye Milli Ordusu, Tel Abyad'ın batısındaki El Yabse ve Tel Fander köylerini terörden arındırdı. 10:50 - Milli Savunma Bakanlığı: Belirlenen hedefler ele geçirildi



Milli Savunma Bakanlığı'ndan Barış Pınarı Harekatı, gece boyunca havadan ve karadan başarıyla sürdürüldü. Belirlenen hedefler ele geçirildi" açıklaması geldi. 10:00 - 180'den fazla hedef ateş altına alındı



Barış Pınarı Harekatı kapsamında, terör örgütüne ait hedefler Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından uçaklar ve ateş destek vasıtalarıyla vuruldu. Teröristlere ait sığınak ve mevzilerin de bulunduğu 180'den fazla hedef ateş altına alındı. 07:45 - Tel Abyad'da bu sabah sessizlik hakim

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında dün akşam saatlerinden itibaren topçu atışlarıyla vurulan Tel Abyad'da bu sabah sessizlik hakim.





Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan harekat kapsamında Tel Abyad ve çevresinde bulunan terör mevzilerine yönelik gece yarısına kadar devam eden obüs ve tank atışları, gecenin ilerleyen saatlerinde azaldı. Harekat kapsamında TSK birlikleri, gece boyunca çeşitli noktalardan Tel Abyad tarafına geçiş yaptı. Günün ilk ışıklarına kadar Tel Abyad ve çevresinde herhangi bir çatışma sesi duyulmazken, kent merkezinde sessizlik hakim. Operasyon başlamadan önce sınıra yakın olan terör mevzilerinde görüntülenen örgüt mensuplarının da sabah saatlerinde mevzilerde olmadığı görüldü. 04:40 - Komandolar Fırat'ın doğusunda ilerliyor



MSB'nin Twitter hesabından Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklamada bulunuldu. Açıklamada, "Barış Pınarı Harekatı'na katılan kahraman komandolarımız, Fırat'ın doğusunda ilerlemeye devam ediyor." ifadesi kullanıldı. Söz konusu paylaşımda, komandoların arazide ateş açarak ilerlediğine ilişkin gece görüş kamerası ile kaydedilmiş bir görüntü de yer aldı.

01:25 - Suriye sınırına askeri sevkiyat

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki birliklere araç ve komando takviyesi yapıldı. Hatay-Hassa yönünden gelen mayına dayanıklı kirpiler ve komandoların bulunduğu araçlar İslahiye ilçesine ulaştı.

Konvoy, daha sonra Gaziantep'e doğru hareket etti.

Komandolar ve araçların, Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

Türk savaş uçakları Barış Pınarı Harekatında 30 kilometre derinliğe girdi

TSK'ya ait F16 savaş uçakları, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında YPG/PKK hedeflerini vurdu.

Savaş uçakları, Fırat nehrinin doğusunda, terör örgütü YPG/PKK’nın işgalindeki bölgede yaklaşık 30 kilometre derinliğe kadar indi.

Ayn İsa ilçesi çevresindeki Rami Hava Üssü ve cephaneliği ile Aluk, Mustel, Esadiye, Fender ve Huşan köylerindeki terör örgütü hedefleri, savaş uçaklarınca bombalandı.

Erdoğan, Bakan Akar'a talimat verdi

Erdoğan, Türk ordusunun Barış Pınarı Harekatı'nı başlatması direktifini, telefonla görüştüğü Milli Savunma Bakanı Akar'a verdi. Erdoğan'ın Akar'la telefonla konuştuğu ve bilgi alarak harekatın başlaması emrini verdiği ana ilişkin görseller, Cumhurbaşkanlığının sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan bilgi alarak Barış Pınarı Harekatı'nın başlama emrini verdi." ifadeleri kullanıldı.

Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Tel Abyad'daki terör hedefleri obüs atışlarıyla vuruluyor.

Harekatın başlamasıyla Akçakale'nin karşısındaki Tel Abyad'daki terör hedeflerine obüs atışları yapıldı. Bölgeden dumanlar yükselirken, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce obüs atışları sürdürülüyor.

Barış Pınarı Harekatı'nın başlatılmasıyla Ceylanpınar ilçesinin karşısındaki Resulayn'ın bazı bölgelerinden dumanların yükseldiği gözlendi.

Ceylanpınar ilçesinde obüs sesleri duyulurken, Suriye sınırında savaş uçaklarının uçtuğu görülüyor.

Bu arada, Ceylanpınar Belediyesi de yaptığı uyarılarla vatandaşların evlerine girmesini istedi.

Erdoğan'dan harekat bilgilendirmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'ya ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i telefonla arayarak bilgi verdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada Erdoğan, Kılıçdaroğlu, Bahçeli ve Akşener'i telefonla arayarak Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili bilgilendirdi.

Öte yandan, İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Erdoğan, Şentop'a Barış Pınarı Harekatı ile ilgili bilgi verdi.

Milli Savunma Bakanlığından açıklama

Milli Savunma Bakanlığı, hudutların güvenliğini sağlamak, sınırların güneyinde bir terör koridoru oluşturulmasını engellemek amacıyla Barış Pınarı Harekatı'nın saat 16.00'da uygulanmaya başlandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hudutlarımızın güvenliğini sağlamak, sınırlarımızın güneyinde bir terör koridoru oluşturulmasını engellemek, DEAŞ ve PKK/KCK/PYD-YPG başta olmak üzere, milli güvenliğimize tehdit oluşturan terör örgütleri ve teröristleri etkisiz hale getirmek, yerinden edilmiş Suriyelilerin evlerine ve topraklarına dönüşleri için uygun şartları sağlamak maksadıyla Barış Pınarı Harekatı saat 16.00'da uygulanmaya başlamıştır."

Milli Savunma Bakanlığı NATO'yu bilgilendirdi

Öte yandan, MSB'nin Twitter hesabından, yapılan açıklamada, "ABD, Rusya Federasyonu, İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya ile NATO ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreterlikleri saat 14.00'ten itibaren Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin bilgilendirildi." ifadeleri kullanıldı.

Diyarbakır'da askeri hareketlilik

Barış Pınarı Harekatı'nın başlatılmasıyla Diyarbakır'daki 8. Ana Jet Üssü'nde hareketlilik gözleniyor.

Bazı Türk savaş uçakları üsten kalkış yaparken bazıları üsse iniş yapıyor, bazı uçaklar ise pistte hazır bekletiliyor.

Üsse zaman zaman askeri kargo uçakları da iniyor.

Erdoğan'ın konuşması

Operasyonun başlangıcında Erdoğan'ın yaptığı açıklama şöyle:

"TSK, Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmıştır. Amacımız güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmektir. Barış Pınarı Harekatı ile ülkemize yönelik terör tehdidini bertaraf edeceğiz. Barış Pınarı Harekatı ile oluşturacağımız güvenli bölge sayesinde Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönmelerini sağlayacağız. Barış Pınarı Harekatı ile Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruyacak, tüm bölge halkını terörün pençesinden kurtaracağız. Harekatta görevli kahraman Mehmetçiklerimizin her birini alnından öpüyor, kendilerine ve yerel destek unsurlarına muvaffakiyetler diliyorum"

Kılıçdaroğlu'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Kaynak: AA