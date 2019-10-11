Barış Pınarı Harekatı'nda 7 köy terörden arındırıldı

11 Ekim 2019

Suriye'nin kuzeyinde 9 Ekim Çarşamba günü saat 16.00'da başlayan Barış Pınarı Harekatı hız kesmeden devam ediyor. TSK'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Tel Abyad'ın El Yabse, Tel Fander, Müşeyrfe, Dedat, Bir Aşık ve Hamidiye köyleri ile Rasulayn'daki Kişto köyü terörden arındırıldı. Milli Savunma Bakanlığı, bu sabah itibariyle, etkisiz hale getirilen terörist sayısını 277 olarak açıkladı.

Savaş uçaklarının hedefleri vurmasıyla başladı

Erdoğan'ın direktifinin ardından Barış Pınarı Harekatı, savaş uçaklarının hedeflerini vurmasıyla saat 16.00'da başlamıştı. Hem harekatın planlanmasında hem de icrasında sivillerin, tarihi, kültürel ve dini yapıların zarar görmemesi için hassasiyet gösterildi.

Hava harekatı kapsamında yurdun çeşitli yerlerindeki üs komutanlıklarından havalanan jetler belirlenen hedefleri vurmaya başladı. Havadan erken ihbar ve kontrol uçaklarının (HİK) eşlik ettiği hava harekatı sırasında tanker uçakları havada hazır bekledi. İHA ve SİHA'ların da görev aldığı ilk hava harekatı boyunca belirlenen 40'tan fazla hedef savaş uçaklarınca imha edildi.

BARIŞ PINARI HAREKATI'NDAN GÜNÜN SON GELİŞMELERİ



08:30 - MSB: Harekât planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor

MSB yaptığı Barış Pınarı Harekâtı'ndaki son duru hakkında açıklama yaptı. MSB açıklaması şöyle:



"Barış Pınarı Harekâtı gece boyunca karadan ve havadan başarıyla sürdürüldü. Tespit edilen hedefler Hava Kuvvetleri unsurları ve ateş destek vasıtaları tarafından ateş altına alındı. Harekât planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor."

07:00 - Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 277'ye ulaştı

Milli Savunma Bakanlığından, bu sabah yapılan açıklamada Barış Pınarı Harekatı kapsamında gece boyunca icra edilen harekatlar neticesinde 49 PKK/PYD-YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekatı kapsamında gece boyunca icra edilen harekatlar neticesinde 49 PKK/PYD-YPG'li teröristin daha etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısının 277 olduğu kaydedildi.

02:00 - 1 asker şehit oldu

Barış Pınarı Harekatı'nda YPG/PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, harekat bölgesinde YPG/PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 1 askerin şehit olduğu, 3 askerin yaralandığı belirtildi.