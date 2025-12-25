Barış Terkoğlu gözaltına alındı. Terkoğlu'nun gözaltı haberini yakın arkadaşı Barış Pehlivan duyurdu. Şimdi vatandaşlar ayrıntıları merak edip "Barış Terkoğlu kimdir", "Terkoğlu neden gözaltına alındı" sorusunu yöneltiyor.

Terkoğlu neden gözaltına alındı?

Barış Pehlivan yaptığı paylaşımda “Yazıklar olsun! Dostum, gazeteci Barış Terkoğlu gözaltına alındı. Gerekçe, dün akşam Onlar’da yayınlanan haber videosu. Kirli kamu görevlilerini gözaltına almak ve soruşturmak yerine, onları deşifre eden ve temiz bir toplum için çalışan gazetecileri susturmak istiyorlar. Bunu da başsavcılık, bizzat kendi doğruladığı bir haber üzerinden yapıyor” dedi.

Barış Terkoğlu kimdir?

Barış Terkoğlu, 13 Ekim 1980 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nde tamamlayan Terkoğlu, yüksek lisansını Marmara Üniversitesi Ortadoğu Enstitüsü’nde Ortadoğu Siyasi Tarihi ve Uluslararası İlişkiler alanında yapmıştır.