Barlas Küntay bugün Zincirlikuyu'daki mezarı başında anılacak

Türk turizmini çağdaş seviyeye taşıyan ve katkıları unutulmayan Barlas Küntay için anma töreni bugün saat 11:00’de Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki (Gasilhane yanı) mezarı başında yapılacak.

Barlas Küntay, 1980 öncesi dönemde Adalet Parti'den Bursa milletvekili olarak seçildi. Turizm Bakanı olarak hizmetleriyle de tanınan Barlas Küntay'ı Türkiye'nin En Genç Milletvekili olarak 1965-1973 yıllarında iki dönem Bursa Milletvekilliği yaptı. Küntay, 1975-1980 döneminde Bursa Senatörlüğü ve 1979 - 1980 döneminde de Turizm Bakanlığı görevinde bulundu. AP'de Genel Başkan Yardımcılığı ve GİK üyeliği yapan Küntay, NATO Kuzey Atlantik Assamblesi ve Avrupa Konseyi'nde üyelik görevlerinde de bulundu.