Barrack'tan Trump-Erdoğan zirvesine övgü: Görüşme tek kelimeyle destansıydı

ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve aynı zamanda Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, CNN Türk'ün sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleşen görüşmenin ardından değerlendirmelerde bulunan Barrack, temasların önemine dikkat çekti.

"Görüşme tek kelimeyle destansıydı"

Liderler zirvesini "tek kelimeyle destansı" olarak tanımlayan Barrack, "Bence tarihiydi. Buradaki tüm katılımcılarla, her iki tarafla da gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

"Türkiye geleceğe kararlı ve istekli bakıyor"

Türkiye’nin bölgesel meselelerde kararlı ve istekli bir tavır sergilediğini belirten Barrack, "Başkan Trump da bundan bahsetti. Türkiye'nin burada çok büyük bir payı var ve Başkan Trump’ın Şara rejimine yönelik yaptırımları kaldırmaya ikna olması gerçekten büyük bir gelişmeydi" dedi.

Suriye’deki insani yardımlarda Türkiye’nin kritik bir rol üstlendiğini vurgulayan Barrack, bölgede anayasa, kaynak ve güvenlik eksikliği bulunduğunu belirterek, "Doğuda ve güneyde YPG’den kurtulmaları gerekiyor. Hristiyanların haklarının korunması da önemli. Her şeyi aynı anda yapmaya çalışıyorlar" diye konuştu.

"Yıl sonundan önce çözüm mümkün olabilir"

Suriye’de hükümet ile diğer taraflar arasında yıl sonuna kadar bir çözüm sağlanabileceğini ifade eden Barrack, "Şu anda durum giderek iyileşiyor. Müzakereler devam ediyor. Herkes 'Hadi deneyelim' deme noktasında" değerlendirmesinde bulundu.

F-35 açıklaması: "Çok yakında haber alacaksınız"

Gazeteci Yunus Paksoy’un, F-35 meselesinin yıl sonuna kadar çözülüp çözülemeyeceğine yönelik sorusunu yanıtlayan Barrack, bu konuda detaylı açıklamayı başka yetkililere bıraktığını ifade ederek, "Bu toplantıdan çok yakında haber alacaksınız" dedi.