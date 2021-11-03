Bartholomeos, ABD'de hastaneye kaldırıldı
Fener Rum Patriği Bartholomeos, New York'ta hastaneye kaldırıldı.
AA
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Amerikan Rum Ortodoks Başpiskoposluğu, Bartholomeos'un, sağlık kontrolünün ve doktorlarla yapılan görüşmelerin ardından Manhattan'daki Mount Sinai Hastanesi'ne kabul edildiği açıkladı.
ABD ziyareti kapsamında bulunan Bartholomeos'a anjiyo yapılacağı ve sonrasında stent takılıp takılmayacağının değerlendirileceği ifade edildi.
ABD’ye 23 Ekim’de gelen Bartholomeos, Washington ziyareti sırasında da rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.
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