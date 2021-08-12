Bartın, Kastamonu ve Sinop'ta sel felaketi: 6 ölü, 1 kayıp

Bartın, Kastamonu ve Sinop'ta sel yaşamı felç etti.

Bartın'ın Ulus ilçesi, Kastamonu'nun Azdavay, İnebolu, Bozkurt, Küre ve Pınarbaşı ilçeleri ve Sinop'un Ayancık ilçelerinin selden etkilendi.



Azdavay ilçesi ile Kastamonu'yu birbirine bağlayan kara yolunun Samancılar mevkisinde, sağanağın ardından sel oluştu. Kara yolu, su birikintisi nedeniyle ulaşıma kapandı.

Kopuk mevkisinde kara yolunun çökmesi nedeniyle yolda kalan araçların içindeki sürücüler mahsur kaldı.



Bölgede AFAD ile UMKE, Jandarma Arama Kurtarma, Karayolları ve Özel İdare ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

AFAD: Sel felaketinde 6 kişi öldü, 1 kişi kayıp

AFAD, Kastamonu'da sele kapılan 6 kişinin hayatını kaybettiğini, Bartın'da kaybolan bir kişiyi arama çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Bartın'ın Ulus ilçesi Zaferköy Ağdacı Mahallesi'nde 300 kişi, güvenli bölgelere tahliye edildi. Abidinpaşa ilçesinde ise 15 kişinin tedbir amaçlı KYK yurduna yerleştirildi.

Karabük - Bartın yolu Bahçecik mevkisinde yoğun yağış sonucu bir köprüde meydana gelen göçük nedeniyle yaralanan 13 kişiden 8'inin tedavisi sürüyor.

Bartın genelinde 4 köye, Kastamonu genelinde 194 köye ve Sinop’ta ise Ayancık ve Türkeli ilçelerine bağlı 87 köye elektrik verilemiyor.



Bölgeye ilave mobil baz istasyonu, yol ve köprü gibi altyapı unsurlarının onarılması amacıyla ekip, ekipman ve araç takviyesi yapıldı.

Kastamonu'da afetzedeler tahliye edildi

Kastamonu'nun Cide İlçesi Çayüstü köyü Güzel ve Merkez mahallelerinden de 25 vatandaş Mencitli köyüne tahliye edildi. Bozkurt ilçesinden 2 helikopter ile Abana ilçesine afetzedelerin tahliyesi sağlandı.

Kastamonu Azdavay kara yolu ulaşıma kapandı, il genelinde 194 köye elektrik verilemiyor.

Sinop'ta 76 afetzede helikopterle tahliye edildi

Ayancık'ta 76 afetzede 2 helikopter ile tahliye edildi. 2 Sahil Güvenlik ve 2 Kara Kuvvetleri helikopteri ile tahliye çalışmaları sürdürüldü. Sinop Türkeli Ayancık yolu ulaşıma açıldı. Ayancık ilçesinde 100'e yakın köy yolu ise ulaşıma kapalı durumda.

Türk Kızılay selin etkilediği bölgelerde erzak ve sıcak yemek dağıtımına başladı.

Ak Partili Ünal ve beraberindekiler mahsur kaldı

Bartın'da, şiddetli yağışta yolda mahsur kalan AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz ve parti yöneticileri kurtarıldı.

Bölgedeki çalışmaları takip eden AK Partili Ünal ve beraberindekiler, üzerinden geçtikleri Kavlakdibi Köprüsü sel sularından dolayı çökünce yolun karşı tarafında mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye gelen AFAD ve itfaiye ekipleri, Ünal ve beraberindekileri kurtardı.

Ünal, gazetecilere, 45 dakika önce üzerinden geçtikleri Kavlakdibi Köprüsü'nün şiddetli yağışla birlikte yıkıldığını anlattı.

Bölgede sağanağın etkisini sürdürdüğünü belirten Ünal, derelerin debisinin hala aynı hızla aktığını kaydetti.

Ayancık Devlet Hastanesi'ndeki hastalar helikopterlerle nakledildi

Sinop ve Kastamonu'da arama kurtarma görevine devam eden askeri helikopterler, Sinop Ayancık Devlet Hastanesi'ndeki hastaları Sinop Devlet Hastanesi'ne nakletti.

Bakanlığın sosyal medya hesabından "Her zaman asil milletimizin emrindeyiz" ifadesiyle yapılan paylaşımda, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait 6 helikopterle sel felaketinin yaşandığı Sinop ve Kastamonu'da arama kurtarma görevine devam edildiği belirtildi.

Paylaşımda, "Helikopterlerimiz Sinop Ayancık Devlet Hastanesi'ndeki hastaları alarak Sinop Devlet Hastanesi'ne tahliye etti." bilgisi verildi.

Yağış önceki akşam başladı

Kastamonu Valisi Avni Çakır, yağışların dün akşam Abana ve Bozkurt ilçelerinde su basmalarına neden olduğunu söyledi.

Gece boyu yağan yağmur nedeniyle Azdavay ilçe merkezinden geçen derenin taştığını belirten Çakır, "İlçe merkezinde su basması söz konusu oldu. Şu an ilçeye 10 kilometre kala dönmek zorunda kaldık. Çünkü yolda göçmeler var, geçemedik. Karayolları ekiplerimiz yol açmaya çalışıyorlar. 1-2 saat içeresinde ulaşacağımızı ümit ediyoruz." dedi.

Gerçek hasarın sular çekildikten sonra belli olacağını ifade eden Çakır, herhangi bir can kaybı şu ana kadar ihbarımız olmadığını söyledi. Vali Çakır, vatandaşları uyararak evlerinden zorunlu olmadıkça, tehlike arzı söz konusu değilse çıkmamalarını istedi.

Abana'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yaşamı olumsuz yönde etkiledi.İlçe merkezindeki mazgallar taştı, iş yerlerini ve zemin katları su bastı. Sanayi sitesi de yağıştan etkilendi. Su altında kalan bazı dükkanlardaki makine ve malzemeler kullanılamaz hale geldi.

Esnaf ve belediye ekipleri iş yerleri ile zemin katlardaki dairelerde biriken suların temizlenmesi için çalışma başlattı.

Kastamonu Meteoroloji İl Müdürlüğü verilerine göre, ilçede metrekareye 116 kilogram yağış düştü. Gök gürültülü sağanağın hafta boyunca aralıklarla etkili olması bekleniyor.

Bozkurt'ta 100 kilogram yağış düştü

Bozkurt ilçesinde de akşam saatlerinde etkili olan sağanak ilçede hayatı olumsuz etkiledi.

Cadde ve sokaklarda biriken sular nedeniyle bazı araçlar mahsur kaldı, ilçedeki bazı apartmanların bodrum katlarını da su bastı.

Bozkurt Belediye Başkanı Muammer Yanık, meteoroloji verilerine göre ilçede metrekareye 100 kilogram yağış düştüğünü belirtti.

Belediye ekiplerinin aralıksız çalıştığını anlatan Yanık, çevre ilçelerden de su baskınlarını önlemek için vidanjör istediklerini kaydetti.

Selden kurtarılanlar emniyetli yerlere taşındı

Milli Savunma Bakanlığı, AS-532 tipi helikopterlerin Sinop ve Kastamonu'da sel bölgesinden kurtardığı vatandaşları, emniyetli yerlere ve hastanelere naklettiğini bildirdi.

Bakanlığın, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait AS-532 tipi helikopterlerin Sinop ve Kastamonu'da meydana gelen sel felaketinde arama kurtarma görevine devam ettiği belirtildi.

Helikopterlerin sel bölgesinden kurtardığı vatandaşları, emniyetli yerlere ve hastanelere naklettiği aktarıldı.

Ayancık'ta 19 kişi helikopterle kurtarıldı

Sinop'un Ayancık ilçesinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle evlerinde mahsur kalan 19 kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 2 helikopterle kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamada, mahsur kalan vatandaşların güvenli bölgeye transferi için 2 sahil güvenlik helikopterinin görevlendirildiği bildirildi.

Helikopterlerin kısa sürede bölgeye ulaştığı aktarılan açıklamada, "Görevlendirilen sahil güvenlik helikopteri tarafından şu ana kadar mahsur kalan 19 vatandaşımızın tahliyesi gerçekleştirilmiştir. Ayancık'a bağlı Avdullu köyünde mahsur kaldığı bildirilen yaklaşık 70 vatandaşımızın tahliyesi maksadıyla 1 Sahil Güvenlik Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timi bölgeye sevk edilmiştir. Bölgedeki tahliye faaliyetlerine halen devam edilmektedir." ifadesi kullanıldı.