Bartın'da maden ocağında patlama

TTK Amasra Müessese Müdürlüğünde henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Patlamayla ilgili Bartın Valiliğinden şu açıklama yapıldı:

“Amasra Taşkömürü İşletme Müessesinde saat 18.15 sıralarında -300 kotunda henüz nedeni olmayan bir patlama meydana gelmiştir. Olay yerine tüm ekipler seferber edilerek gerekli çalışmalara başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

İki bakan bölgeye hareket etti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez ve İçişleri Bakanı Soylu Bartın Amasra'ya hareket etti.

AFAD, bölgeye çevre illerden ekiplerin ekiplerin sevk edildiğini bildirdi.