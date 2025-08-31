Bartın'da orman yangını! Havadan ve karadan müdahale sürüyor

Bartın'ın Ulus ilçesinde, Küre Dağları Milli Parkı sınırlarında bulunan Aşağıçerçi köyü mevkisinde orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ve arazöz sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevlere hem havadan hem karadan müdahale ediliyor. Ancak arazi şartlarının zorluğu ve rüzgar, söndürme çalışmalarını güçleştiriyor.

Yangın bölgesine gelen Bartın Valisi Nurtaç Arslan, yetkililerden bilgi aldı. Vali Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Şimdilik bir tahliye söz konusu değil. Yangın rüzgarın da etkisiyle yukarı bölgeye doğru ilerliyor. Gerek iş makineleri gerek itfaiye ekipleriyle yoğun şekilde çalışmamız sürüyor" ifadelerini kullandı.