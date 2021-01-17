Bartın'da yük gemisi battı: 2 ölü

Bartın'a bağlı İnkumu beldesi açıklarında bir kuru yük gemisi battı. Bartın Valisi Sinan Güner, Karadeniz'de İnkumu açıklarında batan kuru yük gemisine ilişkin gazetecilere açıklama yaptı.

Geminin Bartın Limanı ile bir alakasının olmadığı için ilk etapta net bilgilere ulaşmanın güç olduğunu ifade eden Güner, "Geminin Rus bandıralı olduğunu belirtmiştik ama Palau bandıralı olduğunu öğrendik. Arvin isimli gemi Gürcistan'dan Bulgaristan'a yük taşıdığı sırada hava muhalefetinden dolayı Bartın Limanı'na sığınmaya çalışıyor. Geminin mürettebatı Ukrayna vatandaşı." şeklinde konuştu.

MSB: Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'mızdan bir fırkateyn görevlendirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İnkumu açıklarında batan gemiyi arama-kurtarma çalışmalarına destek için Deniz Kuvvetleri Komutanlığından bir fırkateynin görevlendirildiğini bildirdi.