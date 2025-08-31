Bartın'daki yangın kontrol altına alındı

Küre Dağları Milli Parkı sınırlarındaki Aşağıçerçi köyü mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ve arazöz sevk edildi.

Alevler ve duman geniş alanda etkili olurken, yangının söndürülmesi için havadan ve karadan çalışma yürütüldü.

Rüzgar ve arazi şartları ekiplerin çalışmasını güçleştirirken, yangının ilerlemesini önlemek ve önünü kesmek için iş makineleriyle ormanlık alana yol açıldı.

Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışması başlatıldı.

Bartın Valisi Nurtaç Arslan da yangın bölgesine gelerek incelemede bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Valilik açıklaması

Bartın Valiliğinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, saat 13.39'da Ulus ilçesine bağlı Aşağıçerçi köyü Yukarı Mahalle'de ormanlık alanda yangın çıktığına ilişkin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar üzerine Valilik koordinesinde Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü, Ulus Orman İşletme Müdürlüğü, Bartın, Ulus, Kozcağız, Abdipaşa belediyeleri, İl Özel İdaresi, jandarma, AFAD, Kızılay, DSİ, İl Sağlık Müdürlüğü ve UMKE ekiplerinin bölgeye sevk edildiği belirtildi.

Açıklamada, yangına 2 helikopter, 7 arazöz, 6 su tankeri, 4 iş makinesi, 2 pikap, 2 bekoloder, 2 ekskavatör, 2 ambulans, 1 UMKE, 1 Kızılay, 12 ekip aracı olmak üzere 41 araç ve 172 personelle havadan ve karadan müdahale edildiği aktarılarak, vatandaşların da kendi imkanları dahilinde yangın söndürme çalışmalarına gönüllü destek verdiği kaydedildi.

Can kaybı yaşanmayan yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığı ve çalışmaların devam ettiği belirtilen açıklamada, "Meydana gelebilecek orman yangınlarına karşı vatandaşlarımızın sorumluluk bilinciyle hareket etmeleri ve yapılan uyarıları dikkate almalarını istirham ediyoruz." ifadesine yer verildi.