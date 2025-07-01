Bartu Soral, X hesapından yaptığı açıklama ile Zafer Partisi'nden istifa ettiğini açıkladı. Bu istifa kamuoyunda geniş yankı uyandırırken "Bartu Soral kimdir", "Soral Zafer Partisi'nden neden istifa etti" soruları peş peşe gelmeye başladı.

Bartu Soral neden istifa etti?

Bartu Soral, Zafer Partisi'nden; partinin kurumsallaşamaması, ortak akılla yönetilmeyip kadro hareketine dönüşememesi, ve Atatürkçü, liyakatli isimlerle topluma güven verecek bir ekip oluşturulamaması gerekçeleriyle istifa etti.

Bartu Soral kimdir?

Bartu Soral, 1970 yılında Ankara’da doğdu. Orta ve lise öğrenimini Ankara Anadolu Lisesinde tamamlayan Soral, Kanada Saint Mary’s Üniversitesi İşletme Fakültesinden finans alanında lisans; Kanada Dalhousie Üniversitesi Ekonomi Bölümünden kalkınma ekonomisi alanında yüksek lisans yaptı. Soral, 31 Mart 2024’te yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Zafer Partisi’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu.