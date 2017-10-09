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Barzani: Referandumun iptalini düşünmesinler

Dün Irak Meclis Başkanı Ciburi’yi kabul eden IKBY Başkanı Barzani, görüşmede "Kimse referandumun iptalini düşünmesin" mesajını verdi.

Barzani: Referandumun iptalini düşünmesinler
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Cumartesi günü Irak cumhurbaşkanı yardımcıları ile bir araya gelen ve 4 maddelik bir mutabakat üzerinden anlaşan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani, dün de Irak Meclis Başkanı Selim Ciburi’yi kabul etti.

Görüşme Pırmam İlçesindeki Başkanlık Konutunda gerçekleşti. IKBY Başkanlığından yapılan resim açıklamada görüşmede Irak’taki siyasi gelişmeler ile referanduma ilişkin fikir alışverişi yapıldığı belirtildi. 

Barzani görüşmede, "Kimse referandumun iptalini düşünmesin" mesajını verdi.

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