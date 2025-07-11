Barzani’den PKK’nın silah bırakma kararına destek: Sürece hazırız

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, PKK'nın silah bırakma kararını memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.

Barzani, yaptığı açıklamada, terör örgütü PKK'nın resmi törenle silah bırakma kararını önemli ve umut verici bir gelişme olarak değerlendirdi. Barzani, "Bu adım, barış sürecinin sağlam temeller üzerine inşa edilmesi yolunda önemli bir aşamadır. Sürecin doğru rotaya girmesi için güçlü bir zemin hazırlayacağına inanıyoruz" dedi.

Barzani, IKBY olarak sürece her türlü katkıyı sunmaya hazır olduklarını ifade ederek, "Gerekli kolaylıkları sağlamaya ve üzerimize düşen rolü üstlenmeye kararlıyız" açıklamasında bulundu. Bölgedeki hassasiyetin altını çizen Barzani, "Bu süreç, Orta Doğu'nun oldukça kritik bir dönemden geçtiği zamanda başlamaktadır. Bu nedenle tüm tarafların azami çaba göstermesi gerekiyor. Barış, sadece Türkiye için değil, tüm bölge halkları için hayati öneme sahiptir" diye konuştu.

Açıklamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da özel teşekkürlerini sunan Barzani, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sürece öncülük ettiği ve destek verdiği için şükranlarımı sunuyorum. Devlet Bahçeli'ye, Abdullah Öcalan'a ve barışın tesisi için katkı sağlayan herkese saygıyla teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Silah bırakma töreni, IKBY'nin Süleymaniye kenti ile Dukan ilçesi arasında yer alan Casne Mağarası'nda gerçekleşti. Törende aralarında kadın ve erkek militanların da yer aldığı PKK üyeleri, ellerindeki silahları yakarak örgütün silahlı mücadeleye son verdiğini ilan etti.