Baş: Asgari ücretliye 3 parça kâğıt verilmesin diye 500 ve 1000 TL banknotlar çıkarılmıyor
BTP lideri Baş, “Ekonomimiz gereği 500 ve 1000 TL banknotlar çıkarmak şart oldu. Hükümet de bunun farkında. Ancak asgari ücretle çalışan vatandaşımıza 3 parça kâğıt verilmesin diye piyasaya sürmüyor. Ekonominin özeti budur.” dedi.
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Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, Twitter'dan yaptığı açıklamada, 500 ve 1000 TL'lik banknotların çıkarılması gerektiğini söyledi.
Baş, şunları kaydetti:
"Üzülerek söylüyorum ama ekonomimiz gereği 500 ve 1000 TL banknotlar çıkarmak şart oldu.
Hükümet de bunun farkında ancak asgari ücretle çalışan vatandaşımıza 3 parça kâğıt verilmesin diye piyasaya sürmüyor. Ekonominin özeti budur arkadaşlar."