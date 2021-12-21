Kabine’nin dünkü toplantısı öncesinde 18 TL seviyesini aşarak rekor kıran dolarda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni ekonomik önlemleri açıklamasının ardından hızlı bir düşüş yaşandı.

Dolardaki sert düşüşü sosyal medya hesabından değerlendiren Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, “Piyasaya yerli biri tarafından en az 40 milyar dolar döviz sürüldü.” iddiasında bulunarak beş soru sordu.

Hüseyin Baş’ın paylaşımı şöyle:

“Piyasaya yerli biri tarafından en az 40 milyar dolar döviz sürüldü. Gerisi hikaye. O zaman 5 soru: Kim bu kadar dövizin sahibi? Bu zamana kadar neredeydi? Bu kadar paraya nasıl sahip oldu? Parasını ne zaman geri çekecek? Parayı neyin hazırlığı için piyasaya sürdü?”