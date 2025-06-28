Başakşehir’de açılış kampanyası izdihama neden oldu: Fenalaşanlar hastaneye kaldırıldı, mağaza erken kapandı

Mağaza, açılışa özel olarak tüm ürünleri 100 TL sabit fiyatla satışa sunacağını duyurdu. Sabahın erken saatlerinden itibaren yüzlerce vatandaş kampanyadan yararlanmak için mağaza önünde toplanmaya başladı. Kısa sürede uzayıp giden kuyruklar yer yer kontrolsüz kalabalıklara dönüştü.

Fenalaşanlar oldu, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi

Alışveriş sırasında yaşanan yoğunluk nedeniyle bazı vatandaşlar ezilme tehlikesi geçirirken, fenalaşanlar da oldu. Olay yerine çok sayıda ambulans ve emniyet ekibi yönlendirildi. İlk müdahaleleri yapılan bazı vatandaşlar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olası acil durumlara karşı mağaza önünde bir ambulans gün boyunca hazır bekletildi.

Aynı cadde üzerindeki bazı mağazalar da durumu fırsata çevirerek kendi indirimlerini başlattı. Bu durum yoğunluğu daha da artırdı. Caddede zaman zaman yaya ve araç trafiği durma noktasına geldi. Kalabalık anlar ise dron ile havadan görüntülendi.

Ürün kalmayınca mağaza kapatıldı

Yoğun talep nedeniyle stokların kısa sürede tükenmesi üzerine mağaza yönetimi öğle saatlerinde faaliyetlerine ara verdi. Yetkililer, içerideki müşterilerin çıkmasının ardından kapılarını tamamen kapattıklarını açıkladı.

“İnsanlar izdihamda ezildi, ambulanslar burada tıkandı”

İzdihama tanıklık eden mahalle sakini Bilal Temur, “Saatlerdir buradayız, 90’ını geçmiş bir yaşlı kadın bile bu kalabalığın içinde. Bir açılış yüzünden 10 ambulans, onlarca polis aracı buraya yönlendirildi. Başka yerlerde gerçekten ihtiyacı olan insanlar olabilirken burada kaynak israfı yaşanıyor,” diyerek duruma tepki gösterdi.

Mağaza çalışanı Emrehan Özdemir ise talepleri karşılayamadıklarını belirterek, “Açılışımıza büyük ilgi oldu. Yoğunluk kontrolden çıktı, ezilme tehlikesi yaşandı. Şu an mağaza kapalı, içeride kalanların çıkmasını bekliyoruz,” ifadelerini kullandı.