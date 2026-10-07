Başakşehir'deki okul saldırısında saldırgan ve anne babası tutuklandı

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Başakşehir Kayaşehir Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'ndan mezun olduğu öğrenilen bir kız öğrenci, dün sabah saatlerinde üniforma giyerek eski okuluna gelmişti. 15 yaşındaki saldırgan, 8 kişiyi bıçaklamıştı. Olayda bir öğrenci hayatını kaybetmiş, 7 kişi de yaralanmıştı.

Olaya ilişkin soruşturma sürerken, saldırgan F.M., anne ve babası yakalanarak gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından 15 yaşındaki şüpheli F.M. ile anne ve babası çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.