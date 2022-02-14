Başarır: 100 lira ile 7 kalem ürün alabildik

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Mersin Toroslar İlçesi Çavuşlu Mahallesi’ndeki semt pazarında, Güler isimli bir yurttaşla birlikte alışverişe çıktı.

Başarır, alışverişin ardından şu açıklamayı yaptı:

“Güler hanımla pazarda 100 lira ile alışveriş yaptık. Sağ olsun pazarcılar da bol bol indirim yaptı. Yapmasına rağmen 7 kalem ürün alabildik. 1 kilo domates bile alamadık. Soğan, patates, havuç, yeşillik, biraz brokoli ve tane ile pırasa alabildik. 100 liraya. Yarım da yumurta aldık. İşte insanların hali ortada.”

Başarır, yaptığı yazılı açıklamada ise şu değerlendirmeyi yaptı:

İktidarın, halkın gerçek gündeminden çok uzakta olduğunu vurgulayan CHP’li Başarır, “Siyasi iktidar yetkililerine, bakanlara, milletvekillerine sesleniyorum: Cesaretiniz varsa çıkın pazarda alışveriş yapın. Ancak çıkamazlar. Kendileri de nasıl bir tepki ile karşılaşacaklarını gayet iyi biliyorlar. Bırakın pazarı sokağa çıkacak yüzleri yok.” (ANKA)