Başbakan, Kılıçdaroğlu'nu muhtarlar üzerinden eleştirdi

23 Aralık 2017

Başbakan Binali Yıldırım, Bartın'da partisinin olağan il kongresinde açıklamalarda bulundu.

Yıldırım'ın konuşmasından satırbaşları şu şekilde:

- Bütçe'de ne var? Büyüme, kalkınma, iş, aş, aydınlık Türkiye'nin refaha açılan kapıları var. Bu yılın ilk dokuz ayında yüzde 11,1 büyüme gerçekleştirdik. Bu Türkiye2nin iyi yolda olduğunun en açık göstergesidir.

- (ABD'nin Kudüs kararı) Siz ne kadar büyük olursanız olun dünyada her ülke, bayrağı, toprağı, egemenliği olan her ülke kendi kararını kendi verir. Kendi kaderini kendi belirler.

- Türkiye güçlü olmak zorunda Sadece kendisi için değil bölge için güçlü olmak zorunda. Türkiye barışın, huzurun ve bölgedeki istikrarın güvencesidir.

- (Kılıçdaroğlu'nun muhtarlar toplantısı) Kılıçdaroğlu muhtarlarla toplantı yapıyor. Ne diyor diye dinledim. "Size ait muhtarlar kanunu çıkaracağım" diyor. Gariban daha muhtarlara ait bir kanun olduğundan haberi yok. Kılıçdaroğlu, "İktidar olursak belediyeden muhtarların işiyle ilgili görevlendirme yapacağız" diyor. Bunlar yapıldı Kılıçdaroğlu, çok önce yapılmış. 2002 yılında muhtarlar 97 lira alıyordu. Şimdi 1503 lira para alıyorlar. Bütün muhtarlara maaş bağlandı. 50 bin muhtar istisnasız bu parayı alıyor. Sigorta ve emeklilik primlerini de devlet yatırıyor.

- Kanun görüşülüyor, muhtarların maaşları artacak, primlerini devlet verecek. Ana muhalefet Meclis'te ben yokum diyor. Sonra da bol keseden atıyor. Önce mevcudu öğren Kılıçdaroğlu, mevcudu.

- Ey Kılıçdaroğlu sen o yollarda yaya yürürken, o kamyoncularla biz beraberdik.