Başbakan konuşuyor

11 Ekim 2017

Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde Valiler Toplantısında konuşuyor

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Yıldırım'ın konuşmasından satır başları:

ABD, vize uygulamasını askıya aldı. Bizde ülkemize yakışanı yaparak aynı şekilde karşılık verdik. Sorunun çözümü için diyaloğumuz devam ediyor. Sağduyuyu elden bırakmayacağız.

Son bir yılda teröre karşı 42 bin 650 operasyonu başarıyla gerçekleştirdik. Bu faaliyette 298 bin polis, asker ve güvenlik korucusu aktif görev aldı. Bu sene başından itibaren bin DEAŞ mensubu tutuklandı. 146 ülkeden 53 bin kişinin üzerinde terör zanlısına ülkeye giriş yasağı getirildi.

Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok. Suriye'de oluşturulmaya çalışılan terör koridorunun farkındayız. Kuzey Irak'taki referandum bölgesel barışı ve ulusal güvenliğimizi tehdit etmekte.