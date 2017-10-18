Başbakan TEOG için tarih verdi

18 Ekim 2017

Başbakan Binali Yıldırım, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Akademik Yılı Açılışı ve Fahri Doktora Tevdi Töreni'nde konuştu.

Başbakan Yıldırım, TEOG ile ilgili olarak "TEOG'u bu seneden itibaren uygulamayacağız. Bunun üzerinden çeşitli tezviratlar yapılıyor.Bir hafta içinde detaylarını velilerle paylaşacağız. Daha konforlu bir şey getiriyoruz" dedi.

Yıldırım’ın konuşmasından satır başları:



Pastör’ün geliştirdiği kuduz aşısına, kendi hazinesinden 10 bin frank vererek Abdulhamit desteklemiştir. Üç yıl sonra da kuduz aşısı ilk İstanbul’da üretilmeye başlandı.



Ayrıca İstanbul’da eğitim gören tıbbiyeliler kendilerini geliştirsin diye Fransa’ya gönderdi.

7 düvelin Osmanlı’nın üzerine geldiği dönemde bile ecdat bilimsel gelişmeleri takip edip desteklemiştir.



Eğitim bütçemiz 130 milyarı buldu ve artmaya devam ediyor. Eğitim alanların ve eğitim verenlerin en iyi makama sahip olmasını önemsiyoruz.

Eğitimde çarpıklıklar artık yok. Üniversite olmayan ilimiz artık yok. 7 milyon 200 bin yüksek öğretim öğrencimiz var.



110 bin civarında yabancı uyruklu öğrencimiz var. Yetersiz, en az 350 bin olması lazım. Burada ne kadar misafir öğrencimiz olursa, ömür boyu memleketimizin, insanımızın, tanıtımını yapan gönüllü elçilerimiz olur.



Üniversiteler sadece eğitim değil, özgüven kazanılan bir yerdir. Muhakeme etmeyi, analitik sorgulama yeteneğinin gelişmesini sağlar.



Sınav sistemine yönelik değişikliklere gidildi. Sınavla bir günde tamamlanacak. Öğrencilerin stresi biraz daha azalacak.Asıl problem üniversitelere girişin sadece sınava endekslenmesi. O tarihte yapılacak olan sınava bütün kaderimiz bağlanmamalı.

"Orta ve uzun vadede sınavdan vazgeçilebilir"



Dün sayın Bahçeli sınav kalksın dedi. Kendisi bir akademisyen olduğu için söylediklerine daha bir dikkatle bakmak lazım.2 milyon 400 bin geçmiş yıllardan gelen öğrencimiz var. Bunlarla ilgili bir çözüm üretmemiz lazım. Burada bir seçim metoduna öyle veya böyle kısa vadede ihtiyaç var. Orta ve uzun vadede sınavın yegane belirleyici olacağı bir yöntemde de vazgeçilebilir.



"TEOG yerine geçecek sistemi bir hafta içinde açıklayacağız"



TEOG bu seneden itibaren uygulanmayacak. Bunun üzerinden çeşitli tezviratlar yapılıyor. Eğitim sistemi alt üst oldu deniliyor. Bunlar gerçekle bağdaşmıyor. Bizim yapacağımız sistemin detaylarını bir hafta içinde velilerle paylaşacağız. Sınav stresine yol açacak sistem yerine daha konforlu bir sistem getiriyoruz. Burada yapılacak sınavların en az iki tanesinin merkezi sistemle yapılması ve değerlendirmelerin genel başarı ortalamasına dahil edilmesi. Farklı alternatiflerimiz var. Mükemmel iyinin düşmanıdır. İyiyi başardığınızda maksat hasıl olur.



