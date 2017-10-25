﻿Başbakan Yıldırım: Büyüme çift haneli olursa şaşırmayın

25 Ekim 2017

Ege Ekonomik Forumu’nda konuşan Başbakan Binali Yıldırım “Kısa bir süre önce OVP yayınlandı. Onun için Türkiye'nin 2018'i, 2017'den daha iyi olacak. Hem enflasyon tek haneli olacak. Hem de büyüme hedefimiz en az yüzde 5.5 olacak. Bu yılın üçüncü çeyrek büyümesi çift haneli olursa hiç şaşırtmayın. Yıl sonu büyüme 7 olursa yine şaşırmayın” dedi.



Başbakan Yıldırım’ın konuşmasından satır başları:

Tarım, sanayi, ticaret üretim gibi fırsat pencereleri bir bir ele alınacak ve burada önemli bir sonuç ortaya çıkacak. 2017'nin sonuna yaklaşıyoruz. Küresel ekonomi toparlanmaya başlıyor. 2008'de başlayan halen devam eden küresel ekonomide iyileşme var. Özellikle Avrupa ekonomisinde toparlanma söz konusu.

İçinden geçtiğimiz bu dönemde, küresel kriz nedeniyle ortaya çıkan kriz henüz bitmiş değil. ABD'de yeni yönetmelikle ortaya çıkan söylemler, yeni bir küresel tehdidin habercisi gibi. Ancak korumacılık politikalarının küresel barışa katkı sağlamadığını göstermiştir.

Parasal gelişme Avrupa'da tüm hızıyla devam ediyor. Türkiye için olumlu. İhracatımızdaki artışında bu parasal gelişme ciddi bağlantısı var. İhracatımızın yarısı Avrupa ülkeleriyle yapılıyor. Asıl risk gittikçe artan borç seviyesidir. Borç seviyesi gelişmekte olan ülkelere göre büyük bir risktir. Gelişmiş ülkelerin gayri safi harcamalarının seviyeleri var.

"Zenginlik merkezleri artık doğuya doğru hicret ediyor"

Zenginlik merkezleri artık doğudan batıya değil, doğuya doğru hicret ediyor. Son dönemde ayrılma istekleri, referandum, brexit gibi gelişmelerde bölgesel ekonomiye önemli ölçüde etkiliyor.

"Yanlış hesap Bağdat'tan dönmüş oldu"

Ortadoğu'da şu an için durum ümit verici değil. Kuzey Irak'ta verilen yanlış karar. Barzani, referandum öncesi şartlara dönüyoruz diye açıklama yaptı. Peki buraya gelecektin, niye bu yanlışta ısrar ettin? Niye yıllardır sizi himaye eden Türkiye'nin sözünü dinlemedin? Neyse, yanlış hesap Bağdat'tan döner. Yanlış hesap Bağdat'tan dönmüş oldu. Suriye ve Irak'ta siyasi otorite boşluğu iç savaş, bölgemiz için orta ve uzun vadede öngörü yapmamız için en büyük engel.

Bugün Ege Denizi'nde 2-3 yıl öncesine göre Avrupa'ya geçişler kontrol altına alınmıştır. Biz arzu ediyoruz ki Avrupa ülkeleri bu fedakarlığın farkında olsunlar. Avrupa'da son yıllarda yükselen milliyetçi akımlar, Avrupa'da gelecek vizyon ön görüsünü tamamen ortadan kaldırmışlar. Şu zamanlarda aşırıklarla mücadele etmektedir. Biz bir adım gelene iki adı yanaşırız.

"Sorunları değil, fırsatları ortaya çıkaracağız"

Biz bu coğrafyada birlikte yaşayacağız. Sorunları değil, fırsatları ortaya çıkaracağız. Ekonomi yakınlaştırır, siyaset uzaklaştırır. Bu yüzden ortak potansiyellerimiz üzerinden gitmeliyiz. Geçen Atina'da bay Çipras ile güzel çalışmalar yaptık. Turizm ve ticaret alanında müzakerelerimiz oldu. Önümüzdeki 1-2 ay içerisinde Selanik'te Başbakan ve Bakanlar ile bölge ekonomisinde ikili ilişkilerde geldiğimiz düzeyi görüşeceğiz. Ege Denizi'nde Avrupa'ya göçmen geçişi konusunda Yunanistan'la çalışma içerisindeyiz. Buna benzer işbirliğinin turizm alanında iyi geliştiğini görüyoruz. Birçok vatandaşımız bırakın yıllık tatillerini hafta sonlarını bile Yunanistan'da geçirmek için gidiyorlar. Bu da bölge ekonomisine katkı sağlıyor.

Avrupa Brexiti gözden geçirmesi lazım.Bu kararı Avrupa verecek biz buradayız. Avrupa ile kesilen müzakerelerin yeniden başlamasına onlar karar verecek.



AB Türkiye’nin 50 yıllık hedefidir. Türkiye tam üyelik konusunda kararlılığını sürdürmüştür. Son gerginliklerin geçici olduğunu düşünüyoruz.

"İki tane sihirli kelime var güven ve istikrar"

Bütün bu şartlar altında Türkiye tüm bu gelişmelere rağmen Türkiye nerede, gideceği yol neresi? Bu krizler ortasında 2017 yılında Türkiye'nin önünü açacak çok önemli kararlar aldık. Bunlar 8 Aralık kararlarıdır. Bu kararlarla Türkiye'de kredi genişlemesini öngören kararlar aldık. Esnafa, kobiye kredi kullanımında yardımcı olduk. Bunları kullanan sayısına baktığımızda yarım milyonu buluyor. Küçük ve orta büyük ölçekte bir kaynak temini sağlandı. Bu kadar para genişlemesine rağmen büyüme artmaya başladı. 15 Temmuz'da Türkiye yüzde 4 küçüldü, daha sonrasında yüzde 5 büyüyen bir Türkiye'den bahsediyoruz. Bunlar zamanında alınan cesur kararların sonucudur. İki tane sihirli kelime var güven ve istikrar.

"3. çeyrekte büyüme çift haneli olursa şaşırmayın"

Ortalama kişi başı milli geliri yüzde 37'den yüzde 62'ye çıkardık. Yeter mi yetmez, daha da çıkarmamız lazım.Kararlarınızı alırken 2018 ve sonrası için bir öngörü yapmanız lazım, biz nasıl hesap yapalım diye düşünüyorsunuz. Kısa bir süre önce OVP yayınlandı. Onun için Türkiye'nin 2018'i, 2017'den daha iyi olacak. Hem enflasyon tek haneli olacak. Hem de büyüme hedefimiz en az yüzde 5.5 olacak. Bu yılın üçüncü çeyrek büyümesi çift haneli olursa hiç şaşırtmayın. Yıl sonu büyüme 7 olursa yine şaşırmayın.

Tükiye bu yıl 1 milyon 150 bin kişiye istihdam sağlamış. Kadın istihdamı özellikler Türkiye'de artıyor. Yüzde 35'lere kadar çıktı. Üniversitelerdeki akademisyenlerin yüzde 54'ü kadınlardan oluşuyor. Gelişen Türkiye'nin en büyük göstergesidir bu. Bir de Suriyeliler var biz de diğer ülkeler gibi banane diyerek kapımızı açmayabilirdik ama bize yakışmazdı. Biz bize yakışanı yaptık.

'Bazen zamanın para olduğunu insanlar unutuyor''

16 Nisan'da aldığımız karar cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle beraber yeni bir değişim yeni bir reform büyüme ve gelişme dönemi olacaktır. Bazen zamanın bir değer olduğunu para olduğunu insanlar maalesef unutuyor. Kaybettiğiniz parayı tekrar kazanabilirsiniz ama kaybettiğiniz zamanı bir daha geri getiremezsiniz.'

"3. çeyrekte Türkiye G20 içinde en fazla büyüyen ülke olacak"

Bakın geçtiğimiz 9 ayı şöyle bir hatırlayın, 2017'ye girerken kredi değerlendirme kuruluşları Türkiye'ye darbe vurdu ama 2017'nin ikinci çeyreğinde ardı ardına Türkiye'nin tahminlerini düzeltmeye başladılar. Önce yüzde 2 büyüme dediler sonra 3 sonra 7 dediler, öyle gidiyor... Üçüncü çeyrekte Türkiye büyük bir ihtimalle G20 içinde en fazla büyüyen ülke olacak. Dünyada da bir rekor yakalama ihtimalimiz var. Yüzde 8'e gerilemiş kamu borcumuz ve güçlü finansımızla Türkiye büyümeye devam edecek. Yılın ilk yarısında yüde 5.1 büyümenin 3.9 puanı yatırım ve ihracattan geliyor. 2017 başında bir ihracat seferberliği başlattık. Exim Bank'ın sermayesini artırdık.

"Uluslararası kuruluşlar Türkiye'nin büyüme tahmini konusunda sınıfta kaldılar"

İhracatta yüzde 8, 10 15 varan büyüme görüyoruz. Uluslararası kuruluşlar Türkiye'nin büyüme tahmini konusunda sınıfta kaldılar, tutturamadılar..Biz de hedefi tutturamadık ihracat hedefimiz yüzde 53'dü, yüzde 57 yaptık... İhracat seferberliğimizin bu başarısı bütün ekonomi dünyamızın, hizmet ihracatımızın başarısıdır.

Bugün dünyanın en büyük 250 müteahhitlik şirketleri arasında 45 Türk şirketi var. Türkiye 2008’den bu yana dünyada yapılan 10 mega projenin 6 tanesini yapmış. 2016 yılında müteahhitlik sektöründe dünya devi olan Almanya ve Japonya'yı geride bıraktık. Turizmde de öyle. THY, küresel bir marka olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

''Ege Bölgesi'nin toplam ihracatı 14,5 milyar dolar''



Ege Bölgesi'nin ağırlık merkezini İzmir oluşturur. 15 yılda Ege tekrar yatırımla büyüme stratejisine uygun olarak önemli mesafe katetti. 2002 yılında Ege Bölgesi'nin toplam ihracatı 4 milyar dolar bugün 14,5 milyar dolara çıkmış.

10 ili kapsayan Ege Bölgesi'nde üretim gücü günden güne artıyor büyüme devam ediyor.

Alternatif enerji kaynakları gibi alanlarda çalışmalarımız var. Gelecekte organik tarım gibi konular daha çok konuşulacak. Türkiye bu gibi konuların merkezi olmaya adaydır. Ege hala tarımda bir numaradır. İhracatta ve üretimde lider konumundadır. Ege tüm Doğu Akdeniz’in lojistik merkezi haline geliyor.

Refahın dağılımı adil olsaydı ne DEAŞ olurdu ne başka terör örgütleri. Terörle mücadele sınırları kapatmakla olmaz. Bunlar geçici tedbirlerdir. Kalıcı tedbir bölgeler arasındaki refah farkının ortadan kaldırılmasıdır.