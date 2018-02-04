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Başbakan Yıldırım, Hatay'da şehit cenazesine katıldı

Başbakan Yıldırım, Kilis'te şehit olan uzman çavuşun Hatay'da düzenlenen cenazesine katılım gösterdi.

Başbakan Yıldırım, Hatay'da şehit cenazesine katıldı
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Başbakan Binali Yıldırım, Kilis'in Süngütepe Köyü hudut karakolunun nöbet kulesine dün atılan roketin patlaması sonucu şehit olan Uzman Çavuş Ahmet Bayram'ın (27), Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki cenaze törenine katıldı.

Başbakan Yıldırım, bekar olan şehidin annesi Zeycan ile babası Mustafa Bayram'a başsağlığı diledi. 4 kardeşi olan şehidin erkek kardeşi parkasını, bir kız kardeşi de askeri tören üniformasını giyerek törene katıldı. Kırıkhan Mezarlık Kompleksi'nde kılınan cenaze namazı sonrasında omuzlarda taşınan şehidin cenazesi Kırıkhan Şehitliği'nde toprağa verildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile birlikte geniş güvenlik önlemi altında törene katılan Başbakan Yıldırım, tören alanına geldiğinde basın mensupları dışarıya çıkartıldı.

Kaynak: AA

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