Başbakan Yıldırım: Hiçbir oluşuma asla fırsat vermeyeceğiz

15 Ocak 2018

Başbakan Binali Yıldırım, TESK hizmet binasında düzenlenen "Türkiye Esnaf Buluşması"nda konuştu.

Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"2017 artısıyla, eksisiyle geride kaldı. Kolay bir yıl olmadı. Ama 2017 için felaket senaryoları üretenler avucunu yaladı. Birçok olumsuzluğa rağmen bir mucizeye imza attık.

Yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 11'in üzerinde büyüme tesadüf mü zannediyorsunuz? Bunlar tehlikeyi önceden görüp alınan tedbirlerin sonucudur.

Dünyanın en hızlı büyüyen ülkelerinin de üzerinde yer alacağız. Birinci olursak şaşmayalım. Bunu şunu için anlatıyorum. Milletine inanacaksın. 15 Temmuz darbesi nasıl bastırıldı. Her türlü silah var. Tank, tüfek. Sizin elinizde ne var yürek, yürek.

"ABD yanlıştan vazgeçmeli"

Su uyur düşman uyumaz, unutmayalım. Emperyalist emelleri olan ülkeler terör örgütlerine aleni destek veriyor. Kime karşı? Türkiye'ye karşı. Amaç, Türkiye'nin büyümesini önlemek. NATO içindeki bir üye Türkiye'nin sınırlarını koruyacağı yerde öbür tarafta terör örgütüyle bir oluyor, askeri örgüt kuruyor. Bunun anlamı terör örgütünün arkasından nişan alarak Türkiye'ye düşmanlık etmektir. Bunun başka bir anlamı yoktur. ABD bunu görmeli ve bu yanlıştan vazgeçmeli.

Bu topraklar şehitlerimizin kanlarıyla sulanmış topraklardır. Onun için karşımızdaki tehdit, adı ne olursa olsun, kimden gelirse gelsin kanımızın son damlasına kadar ülkemizi savunacağız. Bağımsızlığımıza, istiklalimize kasteden hiçbir oluşuma asla ve asla fırsat vermeyeceğiz.

Esnafımızın arkasında olduk gerekli teşvikleri, destekleri verdik. Bu bağlamda esnaf ve sanatkarımız meslek meslek ele alıyoruz. 2023 hedeflerimizin doğrultusunda esnaf ve sanatkarlarımızı destekliyoruz. Emekli olduktan sonra çalışanlardan aylık 100 TL sosyal destek primi kesiliyordu kaldırdık. Esnafa sicil affı getirdik. Bir kanun çıktı mı herkes uyacak. Tanımayana tanıtmayı biliriz. İstihdam seferberliğinde ikinci aşamaya geçmiş bulunuyoruz.

Ülke ekonomimiz sağlam temeller üzerindedir. Hiç endişeniz olmasın. Kur ve faiz baskısına boyun eğmeden yolumuza devam ediyoruz."