Başbakan Yıldırım: İran'ın yakın işbirliğini önemsiyoruz

19 Ekim 2017

Başbakan Binali Yıldırım ile İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri Çankaya Köşkü'nde ortak basın toplantısı düzenledi.

Başbakan Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, "Türkiye'nin son 40 yıldır baş ağrısı olan PKK terör örgütüyle daha etkin bir mücadele gerçekleştirilmesi konusunda İran'ın yakın işbirliğini önemsiyoruz ve bu konuda artan işbirliğimizden de memnuniyet duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

"Kuzey Irak konusunda gereken adımların atılmasında fayda var"

Başbakan Yıldırım, Irak'ın kuzeyindeki gelişmelere ilişkin, şunları kaydetti:

"Burada yapılmaya çalışılanın ne yazık ki bölgede yaşayan Kürt, Arap, Türkmen, Ezidi, Asuri, birçok etnik grubun daha iyi bir gelecek beklentisi değil, bölgedeki yöneticilerin kişisel hırsları ve istikbal arayışlarının bir sonucu olduğu net olarak ortaya çıkmıştır. Bu şartlar altında bu maceraya sebep olanların bölgede artık var olmaları ve yönetici olarak hayatlarını sürdürmeleri zor gözükmektedir. Daha fazla bölge insanına eziyet edilmemesi konusunda gereken adımların da atılmasında fayda vardır."

Yıldırım, şöyle devam etti:

"Bölgenin geleceğiyle ilgili hassasiyetimiz, İran'ın da Türkiye'nin de aynıdır ve bu konuda işbirliğimiz kapsamlı şekilde devam edecektir."

"Ulusal paralarımızla ticaret yapılması çok önemli bir konu"

Ekonomik adımlar atmaya başladıklarını ifade eden Başbakan Yıldırım, bunun en önemli adımının ulusal paralarla ticaret yapmak olduğunu söyledi.

Yıldırım, "Ulusal paralarımızla ticaret yapılması çok önemli bir konu. Ticaretimizin arttırılıp çeşitlendirilmesi, ekonomi, taşımacılık ve turizmle ilgili bütün konuları karma ekonomi komisyon toplantısında ilgili ekonomiden sorumlu bakanlarımızın görüşmesiyle istediğimiz sonuçlara ulaşma imkanı bulacağız. Ben bir kez daha, bu verimli ziyaretinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cihangiri’nin konuşmasından satır başları:

Bölgemizde eğer güçlü olursak ABD ve İsrail istediklerini yapamazlar

Arakan'da Müslümanlara eziyet ediliyor. Bölge halkı zorluklar çekiyor.

İki ülkenin yerli paralarını kullanacak olması iş adamları için çok önemli bir gelişme.

İran’da Türk yatırımcıların faaliyetlerini desteklemek üzerine konuşmalar yapılmıştır. Önümüzdeki hafta içinde İran ürünlerine özel bir fuar düzenlenecektir.

İran aracılığı ile Türk malları Katar'a ulaşacak.