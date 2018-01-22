Başbakan Yıldırım Kılıçdaroğlu ile görüşecek
Başbakan Yıldırım, bugün saat 14.00'te CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile Çankaya Köşkü'nde görüşecek.
Başbakan Binali Yıldırım, bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşecek.
Alınan bilgiye göre Yıldırım, saat 14.00'te Çankaya Köşkü'nde Kılıçdaroğlu'nu kabul edecek.
Başbakan Yıldırım, dün Almanya'da bulunan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile telefonla görüşmüş, Afrin'e yönelik gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin bilgi vermişti.
'Zeytin Dalı Harekatı' üçüncü gününde