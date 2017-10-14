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Başbakan Yıldırım Yalova'da konuşuyor

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti’nin Yalova 6. Olağan Merkez İlçe Kongresi'nde konuşuyor.

Başbakan Yıldırım Yalova'da konuşuyor
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AK Parti Genel Başkan Vekili ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin Yalova 6. Olağan Merkez İlçe Kongresi'nde konuşuyor.

CANLI YAYIN:

Başbakan Yıldırım’ın konuşmasından satır başları şöyle:

Vesayet odaklarına, kumpasçılara karşı dimdik durduk, milletin hakkını hukukunu sonuna kadar savunduk. İnşallah nice nice destanları yine birlikte yazacağız, bu kadrolarla yazacağız. Önümüzde yeni hedefler, yeni fırsatlar, yeni zorluklar da var. Liderimiz, kurucu genel başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde zorlukları aşa aşa bu aşamaya geldik.

Kaynak: AA

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