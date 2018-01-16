Başbakan Yıldırım'dan ABD'ye sert eleştiri

16 Ocak 2018

Başbakan Binali Yıldırım, Anadolu Medya Ödülleri Töreni'nde katıldı. Yıldırım burada yaptığı konuşmada, ABD'nin, Suriye'de YPG ağırlıklı 30 bin kişilik 'sınır ordusu' kurulacağına yönelik açıklamasıyla ilgili sert eleştiriler yöneltti.



Başbakan Yıldırım, "Kanunlarla, kısıtlamalarla, yasaklarla değil; medyanın, basının, yayının kendi etik değerlerinin gelişmesi lazım. Medyaya, basına güveni artırmanın, itibarını yükseltmenin yolu bu. Başka türlü olmaz. Bu konuda hepinize çok büyük görevler düşüyor. TÜRKSAT'ın frekans ücretleri pahalı diye şikayette bulunuyorlar. Bu konuda da Ulaştırma Bakanımıza söyledik. O da TÜRKSAT ile beraber bir çalışma yaptı. Burada ciddi bir indirime gidiyoruz. Frekansın bandın genişliğine göre. Daha dar bir bant genişliğinde 7 bin 200 dolar artı KDV, daha geniş band olunca 12 bin 500 artı KDV. Yani yüzde 40'la 60'a varan bir indirimden bahsediyoruz." dedi.



Yıldırım konuşmasının devamında, "NATO'nun sınırları, Türkiye'nin güney sınırlarıdır. NATO'nun sınırlarını korumak, terör gruplarına mı kaldı? Biz kendi sınırımızı koruruz. Her türlü ülkemize yönelecek bu terör faaliyetlerinin de üstesinden gelmesini biliriz. Fırat Kalkanı'nda bunu yaptık, icap ederse yeni alanlarda da bunu en güzel şekilde yerine getiririz. Biz müttefiklerimize açık bir çağrı yapıyoruz. Niyetinizi açıkça ortaya koyun. Siz, tabi olduğunuz müttefikliğe, NATO üyeliğinin getirdiği vecibelere uygun olarak hareket edecek misiniz? Yoksa Türkiye'nin içeride ve dışarıda başını ağrıtan çapulcularla iş tutmaya devam edecek misiniz? Bu kararın verilmesi bizim açımızdan hayati önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, gazetecilerin sorularını yanıtladı

Başbakan Binali Yıldırım, taşeron düzenlemesine ilişkin, “(Kapalı grup toplantısı) Taşeronlarla ilgili çıkardığımız düzenlemenin detayları anlatıldı. (KİT’lerle ilgili durum) Buradaki çalışanların memur veya kamu işçisi gibi düşünülmemesi lazım. KİT’lerin mülkiyeti Hazine’ye ait. Sahibi hazine. Hazine bunlara kadro verecek. Bu kadrolara da vasıflı elemanlar, taşeronlar istihdam edilecek. Hemen başlayacak. Şartları sağlayan herkes bundan yararlanmış olacak” dedi.

Yıldırım, AK Parti ile MHP İttifak Komisyonunun yapacağı toplantıya ilişkin, “Görüşsünler bir bakalım. Milli mutabakat. Yani partilerin kendi kurumsal kimliklerini muhafaza ederek birlikte seçime gitmeleri, işin esası bu. Yapılacak düzenleme bu imkanı sağlama şeklinde olacak” diye konuştu.