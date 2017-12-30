Başbakan'dan Edirne'ye hızlı tren müjdesi

30 Aralık 2017

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti'nin Edirne'de düzenlenen 6. Olağan Kongresi'nde konuştu.

Yıldırım konuşmasında Edirne'ye hızlı tren geleceğinin müjdesini vererek, "Çanakkale 1915 Köprümüz, 2023'ten önce açılacak. Edirne ile Çanakkale bir kez daha kucaklaşacak. Edirne'ye hızlı tren geliyor. 2018 ilk aylarında kazmayı vuruyoruz, temeli atıyoruz. Böylece Edirne-İstanbul arası 1 saat 15 dakika" dedi.

"Vize gerginliği nihayet tatlıya bağlandı"

ABD ile olan vize krizinin çözülmesiyle alakalı değerlendirmede bulunan Binali Yıldırım, "Bizim kimseyle alıp veremeyeceğimiz bir şey yok. Dün iyi bir haber geldi. ABD ile aramızda devam eden vize gerginliği de nihayet tatlıya bağlandı. Böylece ABD ve Türkiye'de vize kısıtlamaları kaldırıldı, ilişkiler normalleşme yönünde bir adım daha ileriye taşındı. 'İkili ilişkilerimizde asla gerginliğin, tartışmanın, çatışmanın tarafı olmayacağız, dostluklarımızı artıracağız, düşmanlıklarımızı azaltacağız.' dedik. Bunun için de hem Suriye'de hem Filistin'de dünyanın neresinde bir anlaşmazlık varsa, bir kargaşa varsa, Türkiye bütün gücüyle orada. Ancak herkesin şunu iyi bilmesi lazım; Türkiye'nin milli menfaatlerine aykırı herhangi bir gelişme olursa, orada da gereken neyse onu yaparız, dik dururuz" ifadelerini kullandı.

"KHK'nın karşısında durmak darbecilere ümit vermektir"

Yıldırım 696 sayılı KHK'nın 121. maddesiyle ilgili tartışmalar hakkında da, "Hiç kimse oraya buraya çekmesin." diyen Başbakan Yıldırım, "Bu iş darbeye karşı koyan ve darbecilerin karşısına göğsünü siper eden, mermilere, bombalara meydan okuyan vatandaşlarımızın korunması için, hukuki garanti altına alınması için yapılan en güzel düzenlemedir. Bunu böyle bilinmesini istiyorum. Bunun karşısında durmak darbelere cesaret vermektir, bunun karşısında durmak darbecilere ümit vermektir. Bunun yanında durmak, bu bayrağı sevmektir, bu milleti sevmektir, demokrasiye milli iradeye sahip çıkmaktır, olay bu kadar açık ve seçiktir" şeklinde konuştu.

"Mağdur olanların haklarını iade ettik"

Başbakan Yıldırım, "Biliyorsunuz ByLock nedeniyle memuriyetten çıkarılanlar oldu, haklarında kovuşturma, soruşturma başlatılanlar oldu ama yapılan titiz çalışmalar sonunda, bunların başka bir programa girmelerine rağmen, o programdan, bilgileri, haberleri olmadan ByLock'a yönlendirildikleri ortaya çıktı. Bunu dikkate aldık, incelettik ve bu şekilde mağdur olanların haklarını iade ettik." dedi.

Kaynak: AA