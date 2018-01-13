Başbakan'dan Kılıçdaroğlu'na 'Ada' yanıtı

13 Ocak 2018

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Yıldırım, Niğde'de partisinin 6. Olağan İl Kongresinde açıklamalarda bulundu.

Başbakan Yıldırım buradaki konuşmasında, "Ege adaları dolayısıyla dünya kadar soru sordum, 'Bu adalar bizim mi Yunanistan'ın mı' diye. Her sözüme laf yetiştirir, buna cevap yok" diyen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na cevap verdi.

"Kılıçdaroğlu adaları geri alacağını söylüyor" diyen Başbakan, "Adalar bizim mi Yunanistan'ın mı diye bize soruyor. Sen bize soracağına, git adaları teslim edenlere sor" ifadelerini kullandı.