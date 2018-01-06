Başbakan'dan Nevşehir'e hızlı tren müjdesi

06 Ocak 2018

Başbakan Binali Yıldırım, partisinin Nevşehir İl Kongresi'nde konuştu.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Kılıçdaroğlu diyor ki, gelin yerel seçimleri öne alalım. 15 senedir yenile yenile yenilgiye doymadın mı? 14 ay var, biraz daha oyalan. 14 ay sonra Kılıçdaroğlu'na bir ders verecek misiniz?

ABD'de bir dava görülüyor. Evlere şenlik bir dava. FETÖ'cülerin yazıp çizdiği, hazırladığı dosyayı açıyorlar, mahkemede buna göre suçlama yapıyorlar. Sonunda da jüri üyelerine diyorlar ki 'Somut bir delil olmasa da siz suçlamaktan çekinmeyin, bir delil olması gerekmiyor, siz suçlamaya devam edebilirsiniz.' Bunun adı da 'bağımsız yargı' oluyor. Bize hukuk dersi vermeye çalışanlar, bu davada hukuku katletmişlerdir. Türkiye büyük bir ülke, bir hukuk devleti. Hiç kimse ayak oyunlarıyla tezgahlarla bu ülkeyi dize getiremez, geleceğine asla zarar veremez. Kimse Türkiye'yi ayak oyunuyla dize getiremez.

Kemal Bey yine inciler döktürmüş. Başbakan dedi ki, "kamyoncular hayatından memnun. Memnunsanız gidin oy verin" diyor. Kılıçdaroğlu, şunu aklına koy, vatandaşın derdi bizim derdimizdir. Kamyoncuların derdiyle ilgilenmek istiyorsan git onlara deki, Elmadağ rampaları eskiden nasıldı şimdi nasıl? İstanbul'dan Afyon'a kaç saatte gidiyordunuz şimdi kaç saatte gidiyorsunuz?

Kılıçdaroğlu, her gün bir şey yumurtluyor. Artık yalanda da standardı çökertti. Eğer millet buna itibar etseydi 15 senedir yerinde sayıyordu.

Kayseri, Nevşehir, Konya hızlı tren hattının projeleri bu sene tamamlanacak."